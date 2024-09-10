Тедеско — о поражении от Франции: «Сегодня их уровень был выше уровня игроков сборной Бельгии»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча Лиги наций против Франции (0:2).

«После 25 минут мы бросили играть. Нормально, что мы разочарованы. У нас было три момента, один из них был явным шансом на гол, но это проблема, которую мы имеем уже долгое время. В начале у нас была интенсивность, а затем мы немного потеряли преимущество. Говоря о Франции, вы можете видеть, какие у них есть игроки, которые имеют значение. Игроки в полузащите могут выиграть мяч и вырваться вперед. Сегодня их уровень был выше», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала 3 очка и вышла на 2-е место в таблице 2-й группы лиги А, обойдя Бельгию (3).

Следующие встречи в Лиге наций команды проведут в октябре.