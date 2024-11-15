Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 15:41

Терехин оценил перспективы сборной Белоруссии в игре с Северной Ирландией

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал шансы сборной Белоруссии в предстоящем матче Лиги наций против Северной Ирландии.

«Результат в этом матче непредсказуемый, может случиться все. Но Северная Ирландия повыше классом. У них много легионеров, которые играют в Англии, поэтому они, конечно, сильнее. Плюс фактор домашнего поля, будет полный стадион. Но это только расклад до игры. Дай бог, чтобы белорусы зацепили очки», — заявил Терехин Legalbet.by.

Сборная Белоруссии 15 ноября проведет матч на выезде с Северной Ирландией, а 18 ноября — встречу в гостях с Болгарией. После 4 туров лиги С Белоруссия занимает второе место в группе 3 с 6 очками. На первом месте находится Северная Ирландия с 7 баллами, у Болгарии — 5 очков, у Люксембурга — 2.

Источник: Legalbet.by
Олег Терехин
Сборная Белоруссии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Амарала уволили два футболиста, имена кандидатов в спортдиры уже известны, но причем тут Черчесов? Что происходит в «Спартаке» во время паузы в РПЛ
Турнир UFC 309 пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 ноября
Дубль Файзуллаева не спас Узбекистан от поражения в матче с Катаром
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя