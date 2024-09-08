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Сегодня, 17:00

Тикнизян о победе Армении над Латвией: «Матч пройден, готовимся дальше»

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Футболист «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением об игре с Латвией в первом туре Лиге наций (4:1).

— Если вспомнить прошлый домашний матч с Латвией, то у них один удар был по воротам и забили гол. А мы имели множество моментов, но не могли реализовать. На выезде очень обидно проиграли. В этой игре были хорошие моменты и мы ими воспользовались. Тем более очень важно, что победили дома при своих болельщиках. Шикарная атмосфера царила на трибунах, за что большое спасибо болельщикам. Нельзя сказать, что не было доли везения в случае с автоголом. Матч пройден, готовимся дальше. На этом не зацикливаемся, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

10 сентября Армения сыграет с Северной Македонией, Латвия в этот день примет Фарерские острова.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
Сборная Латвии по футболу

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