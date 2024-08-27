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Сегодня, 12:33

Тикнизяна вызвали в сборную Армении на матчи Лиги наций

Владислав Маслов
Корреспондент
Футболист сборной Армении Наир Тикнизян
Наир Тикнизян.
Фото Global Look Press
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«Локомотив» сообщил, что защитник московского клуба Наир Тикнизян вызван в сборную Армении на матчи Лиги наций.

Национальная команда проведет матчи со сборными Латвии и Северной Македонии в Лиге С 7 и 10 сентября соответственно.

«Хороших матчей, Тики!» — говорится в сообщении «Локомотива».

Ранее агент футболиста сообщил «СЭ», что «Севилья» направляла железнодорожникам предложение о его трансфере.

25-летний Тикнизян является уроженцем Санк-Петербурга и выступал за молодежные сборные России различных возрастных категорий. В 2023 году игрок получил армянский паспорт и объявил о решении выступать за сборную этой страны. Защитник дебютировал за Армению в марте 2024 года.

Наир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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