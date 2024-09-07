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Сегодня, 15:11

Тренер сборной Англии Карсли не будет петь гимн страны перед матчем с Ирландией

Алина Савинова
Ли Карсли.
Фото Reuters
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что не собирается исполнять гимн страны перед матчем первого тура Лиги наций против национальной команды Ирландии.

«У меня всегда были сложности с исполнением гимна, еще когда я играл за сборную Ирландии. Я всегда был сосредоточен на игре, на моем первом действии в матче. Я понял, что меня очень беспокоит мысль, что мой мозг начнется отвлекаться. Я сосредотачивался на футболе и перенес это на тренерскую карьеру», — цитирует Карсли Sky Sports.

Карсли с 1997 по 2006 год представлял сборную Ирландии на международном уровне. На его счету 39 матчей за ирландскую национальную команду.

Матч между англичанами и ирландцами в Лиге наций пройдет в субботу, 7 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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