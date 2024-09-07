Тренер сборной Англии Карсли не будет петь гимн страны перед матчем с Ирландией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли заявил, что не собирается исполнять гимн страны перед матчем первого тура Лиги наций против национальной команды Ирландии.

«У меня всегда были сложности с исполнением гимна, еще когда я играл за сборную Ирландии. Я всегда был сосредоточен на игре, на моем первом действии в матче. Я понял, что меня очень беспокоит мысль, что мой мозг начнется отвлекаться. Я сосредотачивался на футболе и перенес это на тренерскую карьеру», — цитирует Карсли Sky Sports.

Карсли с 1997 по 2006 год представлял сборную Ирландии на международном уровне. На его счету 39 матчей за ирландскую национальную команду.

Матч между англичанами и ирландцами в Лиге наций пройдет в субботу, 7 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.