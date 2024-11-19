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Сегодня, 13:19

Тренер сборной Украины Ребров отказался от общения на русском с журналистами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Ребров.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук отказались общаться с журналистами на русском языке, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел перед матчем Украины против Албании в Лиге наций.

Во время пресс-конференции переводчик, которого предоставила албанская сторона, попросил Реброва, говорившего на украинском, повторить свои слова на русском языке, однако пресс-атташе сборной Украины дал понять, что Ребров и Яремчук не будут говорить по-русски.

Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. В конце карьеры футболиста украинец выступал в России за казанский «Рубин».

Сергей Ребров
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Украины по футболу

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