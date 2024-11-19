Тренер сборной Украины Ребров отказался от общения на русском с журналистами

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук отказались общаться с журналистами на русском языке, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел перед матчем Украины против Албании в Лиге наций.

Во время пресс-конференции переводчик, которого предоставила албанская сторона, попросил Реброва, говорившего на украинском, повторить свои слова на русском языке, однако пресс-атташе сборной Украины дал понять, что Ребров и Яремчук не будут говорить по-русски.

Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. В конце карьеры футболиста украинец выступал в России за казанский «Рубин».