В Париже освистали гимн Израиля перед началом матча со сборной Франции

Болельщики на трибунах стадиона «Стад де Франс» освистали гимн Израиля перед началом матча национальной команды этой страны против сборной Франции. Об этом сообщает Reuters.

Игра проходит в пригороде Парижа Сен-Дени в рамках дивизиона А Лиги наций. После перерыва счет в матче не открыт.

Ранее СМИ сообщали, что французские власти приняли беспрецедентные меры безопасности перед игрой в связи с недавними нападениями в Амстердаме на фанатов израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив после встречи общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5).

Франция с 9 очками занимает 2-е место в таблице группы 2 дивизиона А. Израильтяне находятся на последнем, 4-м месте без набранных очков.