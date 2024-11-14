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14 ноября, 23:52

В Париже освистали гимн Израиля перед началом матча со сборной Франции

Владислав Маслов
Корреспондент
Фанаты сборной Израиля.
Фото Reuters
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Болельщики на трибунах стадиона «Стад де Франс» освистали гимн Израиля перед началом матча национальной команды этой страны против сборной Франции. Об этом сообщает Reuters.

Игра проходит в пригороде Парижа Сен-Дени в рамках дивизиона А Лиги наций. После перерыва счет в матче не открыт.

Ранее СМИ сообщали, что французские власти приняли беспрецедентные меры безопасности перед игрой в связи с недавними нападениями в Амстердаме на фанатов израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив после встречи общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5).

Франция с 9 очками занимает 2-е место в таблице группы 2 дивизиона А. Израильтяне находятся на последнем, 4-м месте без набранных очков.

Болельщики &laquo;Маккаби&raquo; поддерживают свою команду в&nbsp;матче с &laquo;Аяксом&raquo; в&nbsp;Лиге Европы. Сожгли флаг и кричали «К черту Палестину!». Новые подробности нападения на фанатов «Маккаби» в Амстердаме

Источник: Reuters
Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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