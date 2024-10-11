Турция с минимальным счетом победила Черногорию в матче Лиги наций

11 октября, 23:40
Сборная Турции с минимальным счетом одержала победу над национальной командой Черногории в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Ирфан Джан Кахведжи.
Турция идет на первом месте в таблице группы 4 с семью очками. Черногория замыкает квартет с нулем баллов.
В следующем матче сборная Турции сыграет в гостях с Исландией, а Черногория встретится на выезде с Уэльсом. Обе встречи состоятся 14 октября.
В паралелльных встречах Исландия сыграла с результативную ничью с Уэльсом (2:2), а Чехия уверенно победила Албанию со счетом 2:0.