Турция с минимальным счетом победила Черногорию в матче Лиги наций

Сборная Турции с минимальным счетом одержала победу над национальной командой Черногории в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ирфан Джан Кахведжи.

Турция идет на первом месте в таблице группы 4 с семью очками. Черногория замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче сборная Турции сыграет в гостях с Исландией, а Черногория встретится на выезде с Уэльсом. Обе встречи состоятся 14 октября.

В паралелльных встречах Исландия сыграла с результативную ничью с Уэльсом (2:2), а Чехия уверенно победила Албанию со счетом 2:0.