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11 октября, 23:40

Турция с минимальным счетом победила Черногорию в матче Лиги наций

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Сборная Турции с минимальным счетом одержала победу над национальной командой Черногории в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Ирфан Джан Кахведжи.

Турция идет на первом месте в таблице группы 4 с семью очками. Черногория замыкает квартет с нулем баллов.

В следующем матче сборная Турции сыграет в гостях с Исландией, а Черногория встретится на выезде с Уэльсом. Обе встречи состоятся 14 октября.

Лига наций B. Группа 4
11 окт, 21:45. 19 May Stadium (Самсун)
Турция
1:0
Черногория

В паралелльных встречах Исландия сыграла с результативную ничью с Уэльсом (2:2), а Чехия уверенно победила Албанию со счетом 2:0.

Лига наций B. Группа 1
11 окт, 21:45. epet ARENA (Прага)
Чехия
2:0
Албания
Лига наций B. Группа 4
11 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
2:2
Уэльс

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Турции по футболу
Сборная Черногории по футболу

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