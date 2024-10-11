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Сегодня, 20:45

Турция — Черногория: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Турции и Черногории встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Турции и Черногории встретятся в Лиге наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Матч будет проходить на «Стадионе 19 мая» в Самсуне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также покажет перекличку вечерних матчей в формате мультикаста.

Основные события игры Турция — Черногория можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 4
11 окт, 21:45. 19 May Stadium (Самсун)
Турция
Черногория

Команды выступают в группе 4 лиги В. В сентябре Турция сыграла вничью с Уэльсом (0:0) и победила Исландию (3:1), а Черногория уступила в обоих играх на старте нового сезона турнира УЕФА — Исландии (0:2) и Уэльсу (1:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Турции по футболу
Сборная Черногории по футболу

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