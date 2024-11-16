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Сегодня, 22:01

Матч сборных Турции и Уэльса завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
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Сборная Турции потеряла очки в матче против национальной команды Уэльса в 5-м туре группового турнира Лиги наций — 0:0.

Турецкий форвард Мухаммед Актюркоглу не реализовал пенальти на 89-й минуте встречи.

Команда Турции с 11 очками лидирует в турнирной таблице 4-й группы Лиги В. Уэльс набрал 9 баллов и идет на второй строчке.

Лига наций B. Группа 4
16 нояб, 20:00. RHG Enerturk Enerji (Кайсери)
Турция
0:0
Уэльс

В параллельном матче Молдавия победила Андорру со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вирджилиу Постолаки.

Молдавские футболисты с 9 очками располагаются на первом месте во 2-й группе Лиги D. У андоррцев ни одного балла и последняя позиция.

Лига наций D. Группа 2
16 нояб, 20:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:1
Молдавия
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Молдавии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу

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