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Сегодня, 15:03

УЕФА наказала сборные Румынии, Боснии и Хорватии за поведение их болельщиков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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УЕФА постановил, что сборные Румынии, Боснии и Герцеговины и Хорватии должны провести по одному матчу при частично закрытых трибунах за поведение их фанатов в играх Лиги наций.

В домашнем матче сборной Румынии с национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) местные болельщики бросали посторонние предметы на поле, запускали фейерверки и оскорбляли соперников. Боснийские фанаты были уличены в расистском поведении.

Сборная Хорватии наказана за расистское и дискриминационное поведение болельщиков в матче с командой Австралии (3:1).

Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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