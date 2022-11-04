УЕФА наказала сборные Румынии, Боснии и Хорватии за поведение их болельщиков

Сегодня, 15:03
УЕФА постановил, что сборные Румынии, Боснии и Герцеговины и Хорватии должны провести по одному матчу при частично закрытых трибунах за поведение их фанатов в играх Лиги наций.
В домашнем матче сборной Румынии с национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) местные болельщики бросали посторонние предметы на поле, запускали фейерверки и оскорбляли соперников. Боснийские фанаты были уличены в расистском поведении.
Сборная Хорватии наказана за расистское и дискриминационное поведение болельщиков в матче с командой Австралии (3:1).