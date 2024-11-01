УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии и Грузинскую футбольную федерацию из-за поведения фанатов

Апелляционный комитет УЕФА оштрафовал Футбольный союз Сербии из-за нарушений со стороны болельщиков на матче национальной команды против Швейцарии в Лиге наций, сообщается на сайте УЕФА.

Игра прошла 12 октября и завершилась со счетом 2:0 в пользу сербов. Отмечается, что организации выписали штраф на общую сумму в размере 52,5 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков и нарушения во время исполнения гимнов. Также сборная Сербии может быть наказана проведением одного домашнего матча при частично закрытых трибунах в случае повторных нарушений в ближайшие два года.

Санкции за расистское поведение зрителей применены к Футбольному союзу Боснии и Герцеговины (29,25 тысячи евро) и Венгерской футбольной федерации (34,5 тысячи евро). Помимо этого, фанаты команд бросали на поле предметы и использовали файеры на матче Лиги наций 14 октября.

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА оштрафовал Грузинскую футбольную федерацию на 56 тысяч евро за блокирование проходов на стадионе, использование болельщиками лазерной указки и пиротехники во время встречи с Албанией (0:1).

Эстонский футбольный союз должен выплатить 10 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение фанатов на игре против Швеции (0:3).