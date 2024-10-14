Уэльс встретится с Черногорией в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Уэльс — Черногория можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 4 лиги В. Первая встреча команд в этом сезоне турнира УЕФА завершилась победой валлийцев со счетом 2:1. В других матчах Лиги наций в сентябре и октябре Уэльс сыграл вничью с Исландией и Турций, а Черногория уступила обоим соперникам.