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14 октября, 20:30

Уэльс — Черногория: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Уэльса и Черногории встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Уэльс встретится с Черногорией в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити» и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на ресурс. Платформа также ведет перекличку вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Уэльс — Черногория можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 4
14 окт, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:0
Черногория

Сборные выступают в группе 4 лиги В. Первая встреча команд в этом сезоне турнира УЕФА завершилась победой валлийцев со счетом 2:1. В других матчах Лиги наций в сентябре и октябре Уэльс сыграл вничью с Исландией и Турций, а Черногория уступила обоим соперникам.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Черногории по футболу

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