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6 сентября, 23:44

Сборная Турции в меньшинстве сыграла вничью с Уэльсом в Лиге наций

Ана Горшкова
Корреспондент
Турция и Уэльс сыграли вничью — 0:0.
Фото Reuters
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Сборная Турции на выезде сыграла вничью с командой Уэльса в матче первого тура Лиги наций — 0:0.

С 63-й минуты турки играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил полузащитник Барыш Йылмаз.

Исландия дома победила Черногорию со счетом 2:0. Голы забили Орри Оскарссон (39-я минута) и Йоун Торстейнссон (59-я).

Таким образом, в группе 4 дивизиона В Лиги наций лидирует Исландия с 3 очками. На втором месте — Турция (1), на третьем — Уэльс (1), на четвертом — Черногория.

Лига наций B. Группа 4
06 сент, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
0:0
Турция
Лига наций B. Группа 4
06 сент, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
2:0
Черногория

В другом матче Словения и Австрия не выявили победителя — 1:1. На гол словенского форварда Беньямина Шешко (16-я) ответил австрийец Конрад Лаймер (28-я).

Австрия (1 балл) в группе 3 дивизиона В Лиги наций занимает первую строчку, а Словения (1) находится на втором месте. Далее с таким же количеством баллов располагаются Норвегия и Казахстан.

Лига наций B. Группа 3
06 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
1:1
Австрия

Источник: Таблица Лиги наций
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Исландии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Черногории по футболу

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