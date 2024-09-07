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Сегодня, 08:15

Украина — Албания: трансляция матча Лиги наций начнется в 21.45

Трансляция матча Лиги наций Украина — Албания начнется в 21.45
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Украины и Албании сыграют матч 1-го тура Лиги наций УЕФА. Команды выступают в Лиге В. Начало игры в Праге — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport (по платной подписке). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций, основные события матча Украина — Албания будут доступны в нашем матч-центре.

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 21:45. epet ARENA (Прага)
Украина
Албания

Украина и Албания попали в группу 1 с Чехией и Грузией. В сезоне-2022/23 украинцы заняли второе место в группе с Шотландией, Ирландией и Арменией (с 11 очками в шести матчах), албанцы финишировали третьими в группе с Исландией и Израилем (2 очка в четырех играх).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Украины по футболу

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