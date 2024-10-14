Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

14 октября, 20:30

Украина — Чехия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Украины и Чехии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Сборные Украины и Чехии встретятся в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на нейтральном поле во Вроцлаве (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр понедельника в Лиге наций в формате мультикаста. Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки на ресурс.

Основные события встречи Украина — Чехия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 21:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
1:1
Чехия

Сборные выступают в группе 1 лиги В. Первая встреча команд в этом сезоне Лиги наций завершилась победой чехов со счетом 3:2. В других матчах турнира УЕФА в сентябре и октябре Украина проиграла Албании и победила Грузию, а Чехия обыграла Албанию и уступила Грузии.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бьельса ответил на слова Суареса про атмосферу в сборной Уругвая
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Сегодня
Вчера
Неделя