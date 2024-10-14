Сборная Украины примет Чехию в Лиге наций в понедельник, 14 октября. Матч состоится в Вроцлаве (Польша) на «Тарчиньски Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Транслировать игру Украина — Чехия будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке).

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Украина и Чехия играют в лиге В в группе 1 с Грузией и Албанией. После трех матчей украинцы занимают последнее место в группе с 3 очками, чехи — на 2-й строчке с 6 очками.