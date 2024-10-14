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Сегодня, 10:30

Украина — Чехия: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Украина примет Чехию в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Украины примет Чехию в Лиге наций в понедельник, 14 октября. Матч состоится в Вроцлаве (Польша) на «Тарчиньски Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Транслировать игру Украина — Чехия будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке).

Отслеживать ключевые события встречи Украина — Чехия можно в нашем матч-центре.

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 21:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
Чехия

Украина и Чехия играют в лиге В в группе 1 с Грузией и Албанией. После трех матчей украинцы занимают последнее место в группе с 3 очками, чехи — на 2-й строчке с 6 очками.

Сборная Украины по футболу
Сборная Чехии по футболу

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