Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

11 октября, 23:47

Украина обыграла Грузию в Лиге наций благодаря голу Мудрика

Telegram Дзен

Сборная Украины одержала победу над Грузией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Михаил Мудрик.

На 89-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего грузинской команды Зурико Давиташвили из-за офсайда.

Украинцы одержали первую победу в нынешнем сезоне Лиги наций. Команда Сергея Реброва осталась на четвертой строчке в таблице группы 1, набрав три очка. Грузия лидирует, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче сборная Украины примет Чехию, а национальная команда Грузии сыграет дома с Албанией. Обе встречи пройдут 14 октября.

Лига наций B. Группа 1
11 окт, 21:45. Poznan Stadium (Познань)
Украина
1:0
Грузия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Украины по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Блогер Литвин ударил болельщика команды Басты на матче Медиалиги
Кучеров оформил хет-трик и набрал 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Сегодня
Вчера
Неделя