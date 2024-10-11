Украина обыграла Грузию в Лиге наций благодаря голу Мудрика

11 октября, 23:47
Сборная Украины одержала победу над Грузией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.
Единственный гол в этой встрече забил Михаил Мудрик.
На 89-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего грузинской команды Зурико Давиташвили из-за офсайда.
Украинцы одержали первую победу в нынешнем сезоне Лиги наций. Команда Сергея Реброва осталась на четвертой строчке в таблице группы 1, набрав три очка. Грузия лидирует, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче сборная Украины примет Чехию, а национальная команда Грузии сыграет дома с Албанией. Обе встречи пройдут 14 октября.