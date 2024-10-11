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Сегодня, 20:45

Украина — Грузия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Украины и Грузии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Украины и Грузии сыграют в Лиге наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Встреча пройдет на нейтральном поле в Польше, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также покажет перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Украина — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 1
11 окт, 21:45. Poznan Stadium (Познань)
Украина
Грузия

Команды выступают в группе 1 лиги В. Украина начала выступление в Лиге наций с двух поражений — от Албании (1:2) и Чехии (2:3), Грузия выиграла оба матча — с Чехией (4:1) и Албанией (1:0).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Украины по футболу

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