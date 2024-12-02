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Сегодня, 11:16

В Бельгии назвали размер неустойки Тедеско в случае увольнения из сборной

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» назвал размер неустойки тренера Доменико Тедеско в случае увольнения.

«У Тедеско контракт (продленный перед Евро-2024) до середины 2026 года. Сейчас его увольнение обойдется в 1,45 миллиона евро. Находясь в плохом финансовом положении бельгийская федерация не может позволить себе тратить столько денег», — сказал Гердай «СЭ».

Специалист стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026.

Футбол
Доменико Тедеско
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