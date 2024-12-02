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Сегодня, 11:26

В Бельгии рассказали, когда Тедеско сможет встретиться с руководством сборной Бельгии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущей ситуации с Доменико Тедеско в национальной команде.

«Заменивший спортивного директора Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франка Веркаутерена, Венсан Манар, официально приступает к работе сегодня и, как ожидается, не встретится с Тедеско раньше 10 декабря. Тедеско не будет присутствовать на жеребьевке отборочного этапа чемпионата мира 2026 в Цюрихе 13 декабря и, по слухам, будет доступен для пресс-конференции позже», — сказал Гердай «СЭ».

Журналист также поделился мнением о будущем Тедеско в сборной Бельгии.

«Конечно, эта новость добавляет еще больше вопросов о его будущем... С учетом того, что игры пройдут только в марте, срочности в его увольнении нет (Тедеско был назначен в начале февраля 2023 года, а игры были запланированы только на конец марта. — Прим. «СЭ»). С этой точки зрения если подождать несколько месяцев, можно сэкономить немного денег», — добавил Гердай.

Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026.

Футбол
Доменико Тедеско
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