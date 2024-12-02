Бельгийский журналист — о Тедеско: «Общее мнение болельщиков — он должен уйти»

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай рассказал «СЭ» о разочаровании главным тренером сборной Доменико Тедеско.

— Общее мнение бельгийских болельщиков таково, что он должен уйти. Провальная тактика на Евро-2024, нестабильный выбор команды во время Лиги Наций (он хотел использовать эти матчи в качестве эксперимента, что возмутило некоторых людей в Федерации, его вялое отношение к Де Брюйне Лукаку и некоторым «травмированным» игрокам), потеря всех своих «союзников» в Федерации, изменение точек зрения в вопросе с Куртуа, некоторые игроки недовольны его «непредвзятым» поведением (есть также растущее недовольство по поводу тренера по физподготовке). Если вы спросите меня, то уже несколько месяцев я не ставлю на то, что Тедеско будет руководить сборной Бельгии в отборочном турнире к ЧМ и даже в матчах Лиги Наций в марте.

— Можете сформулировать ваше отношение к работе Тедеско сейчас?

— Честно говоря, я разочарован Тедеско, когда вспоминаю всех людей, с которыми разговаривал или переписывался по поводу него. Человеческие отношения казались одним из его главных достоинств, и я не ощущаю этого в полной мере, когда слышу все те новости, которые мы получаем «не под запись». Из этого я делаю два вывода: в своих прежних клубах он не работал с состоявшимися игроками на международном уровне, и когда у него что-то идет не так, он не находит решений...

Тедеско стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026.