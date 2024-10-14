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Сегодня, 14:23

Валуев отреагировал на фотографию президента Сербии с флагом России

Николай Валуев
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» фотографию президента Сербии Александара Вучича с российским флагом.

12 октября перед игрой Лиги наций, в которой встречались Сербия и Швейцария (2:0), Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

«При такой поддержке можно ожидать более частых товарищеских матчей между странами, при том что их и так никто не ограничивает», — сказал Валуев «СЭ».

Сербия в Лиге наций выступает в группе 4 лиги А. После 3 матчей в активе сербов 4 очка, команда находится на третьем месте. Квартет с 7 очками возглавляет сборная Испании.

Денис Сафронов

Сборная Сербии по футболу
Николай Валуев

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