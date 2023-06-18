Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 21:23

Ван дер Варт недоволен игрой ван Дейка в матче Нидерландов против Италии

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Аякса» Рафаэл ван дер Варт раскритиковал игру защитника сборной Нидерландой Вирджила ван Дейка в Лиге наций.

«Вирджила ван Дейка заслуженно критикуют. На протяжении 20 минут я думал, что он вернулся. Но тот момент с Кьезой... Вирджил просто ничего не делал.

Нам не хватает де Лигта, учитывая его текущую форму. Давайте не забывать об этом», — сказал экс-хавбек NOS.

В матче за третье место футболист отметился голом, но это не помогло команде обыграть Италию (2:3).

 

Вирджил ван Дейк
Рафаэл ван дер Варт
Сборная Нидерландов по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Украина — Шотландия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Ирландия — Армения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Сербия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швеция — Словения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Португалия — Испания: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Англия — Германия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Венгрия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Дания — Франция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Бельгия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Австрия — Хорватия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Польша: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Азербайджан — Казахстан: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Словакия — Белоруссия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Чехия — Португалия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Испания — Швейцария: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Швеция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Словения — Норвегия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Армения — Украина: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Англия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Германия — Венгрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Франция — Австрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куман — о поражении от Италии: «Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня»