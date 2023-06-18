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Сегодня, 22:30

Ван Дейк: «Если мы будем играть так же, как в первом тайме против итальянцев, то о чемпионате Европы можно забыть»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк подвел итоги матча за третье место Лиги наций, в котором команда уступила сборной Италии со счетом 2:3.

«Если мы будем играть так же, как в первом тайме против итальянцев, то о чемпионате Европы можно забыть. Мы должны нести ответственность как команда. В первом тайме против Италии многое пошло не так. Связь между игроками была плохой, мы просто везде опаздывали. Мы просто были недостаточно хороши. Нам действительно должно быть стыдно за самих себя», — цитирует Ван Дейка AD.

В этой встрече футболист отметился голом, однако команда все равно проиграла.

Вирджил ван Дейк
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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