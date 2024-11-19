Сборные Венгрии и Германии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Венгрии примет Германию в матче Лиги наций УЕФА. Игра пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Венгрия — Германия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В матче первого круга Германия обыграла Венгрию со счетом 5:0. Перед последним туром в группе А Германия досрочно стала первой и набрала 13 очков, Нидерланды — 8, Венгрия — 5, а Босния — 1.