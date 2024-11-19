Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 21:45

Венгрия — Германия: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сборные Венгрии и Германии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборная Венгрии примет Германию в матче Лиги наций УЕФА. Игра пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Венгрия — Германия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 3
19 нояб, 22:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
Германия

В матче первого круга Германия обыграла Венгрию со счетом 5:0. Перед последним туром в группе А Германия досрочно стала первой и набрала 13 очков, Нидерланды — 8, Венгрия — 5, а Босния — 1.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Этот русский – чистой воды инопланетянин!». Что сейчас в США говорят про Александра Овечкина
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Сегодня
Вчера
Неделя