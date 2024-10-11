Нидерланды ушли от поражения в матче с Венгрией, ван Дейк был удален в концовке игры

Сборная Нидерландов в гостях сыграла вничью с Венгрией в матче группового турнира Лиги наций — 1:1. Встреча проходила на «Пушкаш-Арене» в Будапеште.

У хозяев гол на 32-й минуте забил форварда Роланд Шаллаи. Во втором тайме капитан гостей Вирджил ван Дейк получил две желтые карточки за три минуты. На 83-й минуте защитник голландцев Дензел Дюмфрис сравнял счет в матче.

Нидерланды набрали 5 очков и занимают второе место в таблице группы 3 лиги A. Венгрия с 2 очками — на третьей строчке.