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Сегодня, 02:41

Виктор Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Дьекереш (справа).
Фото Reuters
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Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш занял первое место в списке лучших бомбардиров групповой стадии Лиги наций-2024/25.

26-летний швед в 6 матчах забил 9 голов, 4 из которых в последнем туре против против Азербайджана (6:0).

На втором месте в списке лучших бомбардиров расположился норвежский форвард Эрлин Холанн, забивший 7 мячей. Замкнул тройку лучших румын Рэзван Марин с 6 голами.

Кроме того, Дьекереш стал лучшим ассистентом турнира, сделав 5 голевых передач. Вторую строчку разделили Флориан Виртц (Германия), Люка Динь (Франция) и Нуну Мендеш (Португалия), у которых по 2 ассиста.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Футбол
Сборная Швеции по футболу
Виктор Дьекереш

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