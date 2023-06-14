Ван Дейк: «Сборная Нидерландов должна приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций с Хорватией.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать вам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжелой работы, качественного футбола, а также немного удачи», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Матч состоится сегодня, 14 июня, начало — 21.45 мск.