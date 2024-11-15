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Сегодня, 16:15

Во время матча Франция — Израиль в Париже были задержаны 40 человек

Алина Савинова
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Французские правоохранители задержали 40 человек в ходе матча группового турнира Лиги наций между сборными Франции и Израиля, сообщает AFP со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что, согласно данным другого полицейского источника, в результате задержаний около 20 человек были взяты под стражу, однако без подозрений в совершении серьезных правонарушений.

При этом ранее префект парижской полиции Лоран Нуньес подтвердил задержание только двух человек в связи с инцидентом во время матча.

Игра между командами Франции и Израиля прошла в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» и завершилась нулевой ничьей. Перед стартовым свистком болельщики освистали гимн Израиля, а также на трибунах произошла потасовка между зрителями. Службе безопасности стадиона пришлось вмешаться и предотвратить массовую драку.

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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