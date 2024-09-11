Нагельсманн: «Германия была ближе к победе, чем Нидерланды»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в матче Лиги наций.

«Это была интересная игра, которая началась для нас плохо. Но после того, как мы пропустили гол, мы достаточно быстро отыгрались, забили два гола, и я думаю, что заслуженно лидировали к перерыву. Во втором тайме нам иногда приходилось находить более простые решения при владении мячом. Затем пропустили второй гол, и это также была ситуация, в которой мы могли лучше защищаться. После этого у нас было больше шансов забить третий гол, чем у соперника. Я думаю, мы были немного ближе к победе, чем голландцы», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Команды набрали по 4 очка, однако Германия располагается на первом месте в 3-й группе Лиги А, опережая Нидерланды по дополнительным показателям.