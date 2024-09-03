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Сегодня, 19:15

Защитник «Динамо» Даса выйдет на матч сборной Израиля с Бельгией с капитанской повязкой

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Защитник «Динамо» Эли Даса выйдет в стартовом составе сборной Израиля на матч 1-го тура групповой стадии Лиги наций-2024/25 против Бельгии, сообщает Sport5.co.il.

Футболист появится на поле с капитанской повязкой, игра станет для него 63-й в составе национальной команды.

Матч пройдет в Дербецене (Венгрия). Игру перенесли на нейтральное поле, после того как Королевской бельгийской футбольной ассоциации не удалось добиться согласия муниципалитетов крупных городов страны на проведение игры на своей территории из-за опасения крупных беспорядков, связанных с военными действиями на Ближнем Востоке.

Эли Швидлер

Эли Даса
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
ФК Динамо (Москва)
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