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17 ноября, 22:57

Защитник «Локомотива» Тикнизян попал в команду недели Лиги наций вместе с Рюдигером, Хаверцом и Холанном

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян вошел в состав команды недели Лиги наций. По версии портала Sofascore, 25-летний футболист получил оценку в 8,5 баллов за прошедшую неделю.

Также в символической сборной оказались такие игроки как защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер, полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Кай Хаверц и нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн.

Тикнизян принял участие в двух матчах сборной Армении в Лиге наций в ноябре — против Фарерских островов (0:1) и Латвии (2:1).

Сборная Армении с 7 очками занимает вторую строчку в группе 4 лиги С и сыграет в стыковых матчах за право попадания в лигу B.

Источник: Sofascore
Наир Тикнизян
Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу

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