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Сегодня, 15:00

Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций

Сергей Разин
корреспондент
Футболисты сборной Германии
Сборная Германии сыграет с Италией.
Фото Reuters
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В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций.

В четвертьфинале сыграют Италия — Германия, Дания — Португалия, Нидерланды — Испания и Хорватия — Франция. Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.

Также определились пары в стыковых матчах:

Лиги A/B

Турция — Венгрия

Украина — Бельгия

Австрия — Сербия

Греция — Шотландия

Лиги B/C

Косово — Исландия

Болгария — Ирландия

Армения — Грузия

Словакия — Словения

Лиги C/D

Гибралтар — Латвия

Мальта — Люксембург

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B пройдут 20 и 23 марта 2025 года, стыки между Лигами C/D — 26 и 31 марта.

Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу

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