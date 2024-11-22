Сборная Германии сыграет с Италией в четвертьфинале Лиги наций

Сегодня, 15:00
В Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций.
В четвертьфинале сыграют Италия — Германия, Дания — Португалия, Нидерланды — Испания и Хорватия — Франция. Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня.
Также определились пары в стыковых матчах:
Лиги A/B
Турция — Венгрия
Украина — Бельгия
Австрия — Сербия
Греция — Шотландия
Лиги B/C
Косово — Исландия
Болгария — Ирландия
Армения — Грузия
Словакия — Словения
Лиги C/D
Гибралтар — Латвия
Мальта — Люксембург
Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B пройдут 20 и 23 марта 2025 года, стыки между Лигами C/D — 26 и 31 марта.