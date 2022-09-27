Жиру удалось уладить конфликт с Мбаппе в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру провел личную встречу с партнером по национальной команде Килианом Мбаппе, сообщает L'Equipe.

На протяжении всего сбора форвард «Милана» старался наладить отношения с Мбаппе. В столовой Жиру садился рядом с нападающим «ПСЖ» и постоянно обменивался шутками с ним. Сейчас в отношениях между игроками нет никакой напряженности.

После завершения Евро-2020 сообщалось, что у Жиру и Мбаппе возник конфликт. После одной из игр перед турниром Оливье выразил недовольство тем, что партнеры по сборной Франции редко ему пасуют. Мбаппе очень не понравились эти слова, и он даже просил главного тренер национальной команды Дидье Дешама пустить его на пресс-конференцию, чтобы публично ответить Жиру.