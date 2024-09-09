Тренер сборной Хорватии Далич — о победе над Польшей: «Жаль, что счет не столь убедительный»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над Польшей (1:0) во втором туре Лиги наций.

Единственный мяч в прошедшей встрече забил Лука Модрич.

«Мы выиграли важный матч. Мы показали отличный футбол и доминировали. Жаль, что счет оказался не столь убедительным.

Мы выглядели мощной, сильной командой. Жду с нетерпением восстановления остальных игроков, и тогда мы станем еще более цельными», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

В следующем матче сборная Хорватии примет Шотландию 12 октября.