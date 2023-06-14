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Сегодня, 08:15

Главный тренер сборной Хорватии Далич: «Войти в четверку сильнейших команд — большое достижение»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался о целях национальной команды на Лигу наций.

«У нас были проблемы в первых двух розыгрышах Лиги наций, но сейчас нам удалось добиться отличного результата: мы обыграли Францию и Данию на групповом этапе, заняли первое место и вышли в финальную стадию. Мы хотим сделать все возможное. У нас есть шанс достигнуть еще одного большого результата. У нас есть качества, чтобы добиться этого. И мы хотим сделать это. Это большое достижение — войти в четверку лучших команд Европы. То, что мы сделали, уже является большим успехом, но мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль. И мы хотим здесь это показать», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 июня, сборная Хорватии сыграет с Нидерландами в матче полуфинала Лиги наций, начало встречи — 21.45 мск.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
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