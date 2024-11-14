Шокирующее поражение Армении от Фарерских островов. Игроки «Краснодара» и «Локомотива» не тащат сборную

Но еще не все потеряно.

В Ереване произошла одна из главных сенсаций дня: сборная Армении уступила Фарерским островам в матче дивизиона С Лиги наций. Перед игрой хозяева считались очевидными фаворитами, но им не удалось подтвердить свой статус.

Как прошел матч

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился 33-летний защитник Вильормур Давидсен с пенальти на 33-й минуте.

Сборная Армении, в составе которой выступали пять игроков из РПЛ (Тикнизян, Сперцян, Арутюнян, Иву и Севикян), имела огромное преимущество. По владению мячом коллектив Сурена Чахаляна был лучше — 73 процента против 27. Перевес по ударам огромный — 25:2. Правда, статистическое превосходство еще нужно воплотить в голы. А с этим возникли трудности.

Интересно, что предыдущая встреча команд в Лиге наций, прошедшая чуть более месяца назад, закончилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Положение в таблице

Армения занимает третье место в группе 4, набрав четыре очка в пяти турах. Лидирует Северная Македония (10 баллов в четырех играх), на втором месте Фарерские острова (шесть очков в пяти турах), на четвертом — Латвия (четыре балла после четырех встреч). Шансы на повышение еще не потеряны — нужна победа над Латвией через три дня.

Правда, Армения не выигрывает уже четыре матча. Последний раз команда брала три очка 7 сентября в матче против Латвии (4:1). После увольнения Александра Петракова в октябре руководство сборной никак не может определиться с новым главным тренером.

Пока этот пост занимает Сурен Чахалян. Как сообщал председатель местной федерации футбола Армен Меликбекян, его назначение временное.

«Сборную в предстоящих в ноябре матчах возглавит тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер сборной», — сказал глава ФФА в интервью Общественному телевидению.

Кто возглавит сборную

По данным СМИ, после матча с Латвией команду может возглавить легендарный в прошлом испанский нападающий Рауль. В настоящее время 47-летний специалист работает в тренерском штабе «Кастильи» — резерве мадридского «Реала».

Marca писала, что Рауль ищет для себя новый вызов, однако «Королевский клуб» рассчитывает продолжить сотрудничество с ним, в том числе на другой должности.

Так что вопрос следующего тренера сборной Армении остается открытым. И многое в этой ситуации может зависеть от того, пойдет ли команда на повышение в дивизион B Лиги наций.