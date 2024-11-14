Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

14 ноября, 23:20

Шокирующее поражение Армении от Фарерских островов. Игроки «Краснодара» и «Локомотива» не тащат сборную

Армения проиграла Фарерам в матче Лиги наций
Роман Кольцов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Но еще не все потеряно.
Лига наций C. Группа 4
14 нояб, 20:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
0:1
Фарерские острова

В Ереване произошла одна из главных сенсаций дня: сборная Армении уступила Фарерским островам в матче дивизиона С Лиги наций. Перед игрой хозяева считались очевидными фаворитами, но им не удалось подтвердить свой статус.

Как прошел матч

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился 33-летний защитник Вильормур Давидсен с пенальти на 33-й минуте.

Сборная Армении, в составе которой выступали пять игроков из РПЛ (Тикнизян, Сперцян, Арутюнян, Иву и Севикян), имела огромное преимущество. По владению мячом коллектив Сурена Чахаляна был лучше — 73 процента против 27. Перевес по ударам огромный — 25:2. Правда, статистическое превосходство еще нужно воплотить в голы. А с этим возникли трудности.

Интересно, что предыдущая встреча команд в Лиге наций, прошедшая чуть более месяца назад, закончилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Положение в таблице

Армения занимает третье место в группе 4, набрав четыре очка в пяти турах. Лидирует Северная Македония (10 баллов в четырех играх), на втором месте Фарерские острова (шесть очков в пяти турах), на четвертом — Латвия (четыре балла после четырех встреч). Шансы на повышение еще не потеряны — нужна победа над Латвией через три дня.

Правда, Армения не выигрывает уже четыре матча. Последний раз команда брала три очка 7 сентября в матче против Латвии (4:1). После увольнения Александра Петракова в октябре руководство сборной никак не может определиться с новым главным тренером.

Александр Петраков. Украинского тренера Петракова уволили из сборной Армении. Сразу после поражения от Северной Македонии

Пока этот пост занимает Сурен Чахалян. Как сообщал председатель местной федерации футбола Армен Меликбекян, его назначение временное.

«Сборную в предстоящих в ноябре матчах возглавит тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер сборной», — сказал глава ФФА в интервью Общественному телевидению.

Кто возглавит сборную

По данным СМИ, после матча с Латвией команду может возглавить легендарный в прошлом испанский нападающий Рауль. В настоящее время 47-летний специалист работает в тренерском штабе «Кастильи» — резерве мадридского «Реала».

Marca писала, что Рауль ищет для себя новый вызов, однако «Королевский клуб» рассчитывает продолжить сотрудничество с ним, в том числе на другой должности.

Так что вопрос следующего тренера сборной Армении остается открытым. И многое в этой ситуации может зависеть от того, пойдет ли команда на повышение в дивизион B Лиги наций.

Сборная Армении по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Питтсбург» провел церемонию в честь 500-го гола Малкина в НХЛ
Треть выехавших из Мариуполя на Украину беженцев вернулась в город
Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя