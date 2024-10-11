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Рангник не оставил шансов Черчесову. Австрия отправила четыре безответных мяча в ворота Казахстана

Сборная Казахстана разгромно проиграла Австрии в Лиге наций
Роман Кольцов
Корреспондент
Сборная Казахстана разгромно проиграла Австрии в Лиге наций (0:4).
Фото Reuters
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Уверенная победа австрийцев.
Лига наций B. Группа 3
10 окт, 21:45. Raiffeisen Arena (Линц)
Австрия
4:0
Казахстан

Станислав Черчесов привез сборную Казахстана в Австрию — не чужую для себя страну. Там он влюбил в себя местных болельщиков не только как игрок, но и как тренер. Однако перед матчем Лиги наций ему было не до воспоминаний. Команда российского специалиста задержалась внизу турнирной таблицы, набрав лишь одно очко за два тура. И если ничья с Норвегией (0:0) воспринималась как локальный успех, то крупное поражение от Словении (0:3) уж точно не входило в планы Станислава Саламовича.

В матче с Австрией мало кто верил в успех Казахстана. В коллективе Ральфа Рангника масса исполнителей высокого уровня — это сыгранные ребята, которые этим летом дошли до 1/8 финала Евро-2024. К тому же мотивации у них было хоть отбавляй из-за неудачного старта в Лиге наций.

Черчесов не удивил стартовым составом. С первых минут гости оделись в схему с тремя центральными защитниками. Главные звезды — Алип, Тагыберген и Зайнутдинов вышли на поле, выступающий за «Ахмат» Самородов остался на скамейке.

У Рангника тоже без особых сюрпризов. Пожалуй, удивило только появление Жуниора Адаму в центре нападения. Изначально предполагалось, что на этой позиции сыграет Арнаутович.

Словения разгромила Казахстан (3:0) в&nbsp;Лиге наций. У Черчесова — первое и чувствительное поражение с Казахстаном. У Шешко — хет-трик

Тотальное преимущество

Австрийцы сразу же после стартового свистка обосновались на половине поля гостей. Первый опасный момент у ворот Шацкого случился уже на 3-й минуте — Прасс мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу.

Александр вообще был одним из главных действующих лиц в составе хозяев в первом тайме. Он не только разгонял атаки по левому флангу, но и опасно заряжал со стандартов.

К 10-й минуте преимущество австрийцев стало совсем большим. По владению мячом коллектив Ральфа Рангника был впереди — 77 на 23. Все шло к голу в ворота Казахстана, и он случился после неудачных действий Алипа. Защитник «Зенита» решил разыграть мяч через центр и дал передачу в борьбу. Зайвальд сыграл на перехвате и отпасовал на реактивного Баумгартнера, который убежал один на один с Шацким и хладнокровно прошил голкипера.

Для казахстанских игроков следующие минуты стали настоящим испытанием. Они долго не могли подойти к воротам хозяев. Первую атаку удалось соорудить лишь на 30-й минуте, но дело даже не дошло до удара. Мяч просто на несколько секунд завис в штрафной. Были еще две подачи с угловых, но австрийцы были начеку.

Сборная Австрии же лихо атаковала и могла несколько раз увеличить счет. Не хватало то ли точности, то ли везения. Активны были Забитцер, Лаймер, Прасс и Адаму, которые раз за разом кошмарили Алипа и компанию.

К перерыву статистика выглядела весьма красноречиво: 14 против 1 по ударам по воротам в пользу австрийцев. Ожидаемые голы у Казахстана — 0,03 xG.

При этом не сказать, что Черчесов активно выражал недовольство игрой. Станислав Саламович спокойно жестикулировал на бровке. Рангник же метался между границами технической зоны и скамейкой.

Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Разгром

Второй тайм начался с замен, которые произвел Черчесов. Тренер сборной Казахстана снял с поля Исламхана и Абикена, выпустив Самородова и Оразова. Команда перестроилась на схему с четырьмя защитниками, бросив больше сил в атаку. Все-таки нужно было отыгрываться.

Смена расстановки скорее испортила ситуацию, чем нормализовала. В обороне стало появляться еще больше свободных зон, что только обрадовало соперника.

Австрийцы достаточно быстро забили второй мяч — на 53-й минуте Линхарт точно пробил головой после подачи углового. А третий гол возник как раз из-за низкой плотности в защите: Баумгартнер без какого-либо сопротивления протащил мяч по центру и аккуратно передал его Забитцеру, а тот в одно касание пробил без шансов для Шацкого.

Хозяева не собирались останавливаться на достигнутом и побежали добивать соперника. Давление на игроков Казахстана оказывалось жесточайшее, в некоторых моментах они не понимали, как выйти со своей половины поля.

Финальный счет установила тройка игроков, вышедших на замену, — Гриллич, Арнаутович и Зайдль. Визуально все выглядело максимально просто: заброс в штрафную, скидка головой, удар по воротам. И вряд ли к казахстанцам можно предъявить какие-то претензии. Разница в классе слишком велика.

Следующий матч команда Черчесова проведет дома против Словении. И там уже нельзя терять очки.

Лига наций-2024/25. Дивизион В Группа 3
Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Ральф Рангник

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