Тедеско снова уступил Франции, Германия превзошла Нидерланды, у Грузии два поражения подряд

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Итальянская династия

Лига А

Франция без Мбаппе и попрощавшегося со сборной Гризманна. Бельгия — без Де Брейне и Лукаку. Афиша, бесспорно, поблекла, но игра получалась весьма насыщенной. Причем большую часть первого тайма «красные дьяволы» смотрелись острее. Однако Опенда не успел к прострелу Доку, Меньян остановил удар вырвавшегося на простор Троссара, а потом опять же Опенда чуть замешкался при выходе один на один.

Судьи в последнем эпизоде еще и определили офсайд, но ВАР их поправил, и дело закончилось пенальти. Только и этот шанс загубил запустивший мяч в небеса Тилеманс. Франции же много обычно не надо. В данном случае хватило контакта с рукой Фаса, и Коло Муани дал мастер-класс по исполнению 11-метровых. Бельгия словно попала на остров невезения, и Опенда лишь иронично улыбался, когда его гол отменили из-за вне игры. Только ВАР в понедельник был на стороне форварда, и на перерыв команды ушли при равном счете.

А во второй половине «Трехцветные» словно переключили скорости. Усилили давление, и если гол Коне не засчитали, то Коло Муани замкнул подачу Диня, и его дубль оказался победным. Команде Доменико Тедеско не помогло даже удаление Тшуамени — первого французского капитана, который наиграл на красную карточку после легендарного проступка Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. Теперь Бельгия, которая уступила соседям пятый раз подряд (и третий раз в 2024 году) с большой долей вероятности с третьего места попадет в стыки, где ей предстоит биться за сохранение прописки в лиге «А».

В другом матче все было предсказуемо, а неизбежное лишь откладывал Глазер. Не лучшим образом сыгравший против Франции голкипер в первом половине игры стал для Италии настоящим кошмаром, не дав реализовать стопроцентные моменты Ретеги и Тонали. До перерыва Глазера удалось пробить только с пенальти, который реализовал уставший губить свои шансы Ретеги. Дальше стало проще, что подтвердила идеальная подача Распадори со штрафного на голову Ди Лоренцо.

Да, начудил Викарио, пропустивший прямым ударом с углового и пытавшийся убедить судью, что это не он грубо ошибся, а соперник нарушил правила. Только это была лишь секундная слабость, которая не помешала «Скуадре адзурре» победить с крупным счетом. А Лучано Спаллетти еще и внес свой вклад в историю, продолжив династию Мальдини в сборных. Даниэле дебютировал за национальную команду спустя 22 года и 118 дней после заключительной игры своего отца Паоло. А 61 год и 1 день назад за «адзурри» в последний раз сыграл положивший начале династии дед дебютанта Чезаре.

Дивизион А

Группа 2

И В Н П М О 1. Италия 4 3 1 0 11-5 10 2. Франция 4 3 0 1 9-5 9 3. Бельгия 4 1 1 2 6-7 4 4. Израиль 4 0 0 4 4-13 0

14 ноября. Бельгия — Италия, Франция — Израиль.

17 ноября. Израиль — Бельгия, Италия — Франция.

Гол новичка

В Мюнхене устроили чествование попрощавшихся со сборной Нойера, Мюллера, Гюндогана и Крооса, хотя последний на стадион не приехал, так как был занят своими проектами. Тони, кстати, и в «Реале» отказался от пышных мероприятий, простившись с «Сантьяго Бернабеу» очень трогательно, но без излишеств.

Что касается игры, то она в первом половине не оправдывала надежд на повторение сентябрьского триллера с четырьмя забитыми мячами (2:2). Одно взятие ворот голландцев отменили из-за офсайда, Другое предотвратил де Фрай. Получивший капитанскую повязку в отсутствие дисквалифицированного ван Дейка защитник перекрыл угол после удара Левелинга. Только дебютант сборной Германии урок выучил, и уже во втором тайме с подбора вогнал мяч под перекладину.

Зато каркас ворот оказался за немцев после атаки Симонса, а на последних минутах сыгравший в этот раз в воротах Бауманн вытянул из угла сложнейший удар Малена. Германия в одном шаге от победы в группе, тогда как голландцы только по дополнительным показателям опережают Венгрию. Ей успех в Боснии обеспечил дубль Собослои.

Группа 3

И В Н П М О 1. Германия 4 3 1 0 10-3 10 2. Нидерланды 4 1 2 1 8-6 5 3. Венгрия 4 1 2 1 3-6 5 4. Босния 4 0 1 3 3-9 1

16 ноября. Германия — Босния, Нидерланды — Венгрия.

19 ноября. Босния — Нидерланды, Венгрия — Германия.

Все смешалось

Лига В

После провальной игры с Украиной Вилли Саньоль выставил против Албании сверхатакующий состав, в котором нашлось место всем самым ярким созидателям. И это могло быстро дать результат, но Зивзивадзе с нескольких метров в падении отправил мяч выше ворот. В остальном же выстроившие многоуровневую оборону гости сдержали наступление Грузии, не забывая периодически нагружать работой Мамардашвили. Но если с угрозами первого тайма вратарь справился, то сразу после перерыва не среагировал на осложненный рикошетом удар Аслани. И тут же едва не удвоил счет Байрами. Что до попыток хозяев отыграться, то забить не смог ни Кварацхелия, ни имевшие хорошие шансы Зивзивадзе и Микаутадзе. После идеального сентября грузинская команда потерпела два поражения подряд, и все в этой группе окончательно запуталось.

Дивизион В

Группа 1

И В Н П М О 1. Чехия 4 2 1 1 7-7 7 2. Грузия 4 2 0 2 5-3 6 3. Албания 4 2 0 2 3-4 6 4. Украина 4 1 1 2 5-6 4

16 ноября. Грузия — Украина, Албания — Чехия.

19 ноября. Албания — Украина, Чехия — Грузия.

Турецкий триллер

Сражающиеся за первое место Уэльс и Турция в этом турнире верны себе. Валлийцы очень бодро начинают, но их не всегда хватает на весь матч. Три дня назад в Исландии команда Крейга Беллами не только упустила перевес в два мяча, но и рисковала проиграть. А против черногорцев «драконов» спасла перекладина.

Турция же долго запрягает. В понедельник ей потребовался целый тайм, по ходу которого Оскарссон мог забить не один, а минимум пару мячей. Но во второй половине команда Винченцо Монтеллы зажгла, устроив испытание для нервной системы своих болельщиков. Даже идеальный при исполнении пенальти Хакан Чалханоглу смазал подход к «точке», так как в момент удара поскользнулся и допустил двойное касание мяча. Перелом же наметился после очередного красивого гола Ирфана Кахвечжи.

Вслед за ним Чалханоглу уже идеально исполнил 11-метровый и шестым в истории сборной забил за нее 20 голов. А далее была настоящая драма, по ходу которой отбывший дисквалификацию за свои жесты времен Евро Мерих Демирал выручил вратаря, но тот позже позволил сопернику отыграться. Только в итоге просчет голкипера исландцев стал по-настоящему кошмарным. У него выбили мяч в подкате, и Арда Гюлер принял победный подарок, а проявивший в этой атаке настырность Керем Актюркоглу добил соперника сумасшедшим по красоте дальним ударом.

Группа 4

И В Н П М О 1. Турция 4 3 1 0 8-3 10 2. Уэльс 4 2 2 0 5-3 8 3. Исландия 4 1 1 2 7-9 4 4. Черногория 4 0 0 4 1-6 0

16 ноября. Черногория — Исландия, Турция — Уэльс.

19 ноября. Черногория — Турция, Уэльс — Исландия.

Сантуш продолжает проигрывать

Лига С

Перед очередным туром Фернанду Сантуш напомнил, что его контракт со сборной Азербайджана рассчитан до 2028 года, и заявил, что через год команда сможет играть на равных с любым оппонентом. А еще португалец привел статистику, согласно которой за свою карьеру он проиграл лишь 15 процентов матчей.

Только хватит ли у руководства терпения при сохранении текущей тенденции, когда к четвертому туру в графе «набранные очки» висит унылый ноль? Хотя со Словакией все могло сложиться иначе. На гол гостей азербайджанцы ответили подачей Шейдаева на голову Байрамова. Были шансы выйти вперед, однако все сломало удаление Эмрели. Вскоре после него Хараслин красиво закрутил мяч в угол, а Дюриш закрепил успех.

Но все же тут мы увидели настоящую борьбу, тогда как Швеция не испытала никаких проблем в Эстонии. В составе гостей стоит отметить два гола Нанаси, который в летней квалификации еврокубков зажигал в «Мальме», а сейчас прогрессирует уже в чемпионате Франции. Фавориты берут свои очки и решат судьбу первого места в ноябрьском очном споре.

Дивизион С

Группа 1

И В Н П М О 1. Швеция 4 3 1 0 11-3 10 2. Словакия 4 3 1 0 8-3 10 3. Эстония 4 1 0 3 3-8 3 4. Азербайджан 4 0 0 4 3-11 0

16 ноября. Азербайджан — Эстония, Швеция — Словакия.

19 ноября. Словакия — Эстония, Швеция — Азербайджан.