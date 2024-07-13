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Сегодня, 19:30

Ни один бельгийский город не согласился принять матч с Израилем. В чем причина отказа

В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболисты сборной Бельгии и флаг Израиля
Бельгия отказалась принимать матч Лиги наций с Израилем.
Фото Reuters
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Игра пройдет на нейтральном поле.

6 сентября пройдет матч Лиги наций между Бельгией и Израилем. По итогам прошлого розыгрыша израильтяне поднялись в высшую лигу и попали в группу к «Красным дьяволам», Франции и Италии. Однако место проведения встречи еще не определено — она должна была состояться в Бельгии, но ни один город не согласился ее принять.

По информации HLN, матч мог пройти в Антверпене, Брюсселе, Льеже, Лувене и Брюгге, но они отказались принимать встречу. Администрации городов аргументировали решение тем, что для приезда Израиля необходимо организовать повышенные меры безопасности. А гарантию отсутствия опасных инцидентов нельзя дать даже при условии проведения игры при пустых трибунах.

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Вопрос проведения матча в Бельгии обсуждался несколько недель. Еще одной причиной отказа назвали близость муниципальных выборов в стране — в такое время абсолютно не нужны возможные опасные инциденты.

«Учитывая драматическую ситуацию в секторе Газа и геополитический шок, который она вызвала, матч влечет за собой непропорциональную опасность даже при условии пустых трибун», — высказался Бенуа Хеллингс, член муниципального собрания Брюсселя по вопросам спорта.

Игра не может пройти и в Израиле — страна с октября 2023-го проводила домашние матчи в Венгрии или Сербии из-за нестабильной обстановки в государстве. Вероятным местом проведения вновь называют Венгрию, а именно — «Панчо-Арену» в Фельчуте. Там выступает клуб «Академия Пушкаша».

Футболисты сборной Бельгии Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку
Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

Не все в Бельгии поддержали решение властей — кому-то кажется, что подобная мера вредит образу страны и ставит в непростое положение национальную команду. Например, такого мнения придерживается член муниципального совета Брюсселя Давид Вейтсман.

«Они (Хеллингс и мэр Брюсселя Филипп Клоуз. — Прим. «СЭ») выставили имидж Бельгии, Брюсселя и бельгийского футбола на всеобщее обозрение и привели Бельгийскую футбольную ассоциацию к тупику за два месяца до матча», — рассердился Вейтсман.

Пока окончательного решения по локации проведения матча не принято.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
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