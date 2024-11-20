Сумасшедшая развязка в Лиге наций: Украина обошла Грузию и может попасть в дивизион А

Сегодня, 01:00
Дивизион В — самый запутанный в этом сезоне Лиге наций, а наиболее интересная ситуация перед последним туром сложилась в группе 1: все команды вышли на финишную прямую с примерно одинаковым количеством очков.
Положение команд в группе 1 дивизиона B перед 6-м туром:
|
Сборная
|
Разница мячей
|
Очки
|
Чехия
|
0
|
8
|
Грузия
|
2
|
7
|
Албания
|
-1
|
7
|
Украина
|
-1
|
5
Перед стартовым свистком в играх Албания — Украина и Чехия — Грузия прикидывали большое количество сценариев. При этом не было ни одного, в котором Украина напрямую выходит в дивизион А. А со стыками только единственный — в нем команде Сергея Реброва нужно было брать 3 очка и ждать осечки грузин (поражения или хотя бы ничьей).
У Грузии все было гораздо проще — для прямого выхода в элиту требовалась победа над Чехией, а также ничья или поражение Албании в матче с украинцами. По личным встречам у них паритет, поэтому при равенстве очков в ход идет разница мячей — и перед финальным туром она была лучше у кавказской команды.
Ребров выпустил атакующий состав с Яремчуком в роли единственного центрфорварда, а также Мудриком и Гуцуляком на флангах. Зинченко и Судаков играли высоко, очень часто оказываясь у пределов штрафной сборной Албании.
Украинцы довольно быстро ушли в отрыв и забили два мяча в первые 10 минут. Отличились Зинченко и Яремчук.
Второй тайм получился не таким событийным, однако хозяева боролись до последнего. На 75-й минуте они получили право пробить пенальти — Байрами уверенно переиграл Трубина. На большее албанцев не хватило, Украина победила со счетом 2:1.
У Грузии в старте появились все главные звезды, которые выстрелили на Евро-2024 — Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе. Но начало матча выдалось провальным. Коллектив Вилли Саньоля проигрывал 0:2 уже к середине первой 45-минутки после голов Шульца и Гложека.
Во второй половине встречи включился Микаутадзе — Жорж здорово пробил в одно касание после передачи Какабадзе. Зацепить хотя бы ничью у Грузии не получилось. Хвича был активен, но забить так и не сумел. Чехия одержала победу — 2:1.
После шести туров Чехия с 11 очками заняла первое место, обеспечив себе повышение на следующий сезон Лиги наций. На вторую строчку забрались украинцы (8 баллов), заработав право участвовать в стыках за путевку в элиту. Им предстоит сыграть с одной из команд, занявших третье место в дивизионе А.
Занявшая третью позицию Грузия (7 очков) попытается сохранить место в лиге B, сыграв в переходных матчах с командой со второго места в группе дивизиона С. Албания замкнула квартет (7 баллов), ее ждет понижение в классе.
Итоговое положение команд в группе 1 дивизиона B
|
Сборная
|
Разница мячей
|
Очки
|
Чехия
|
1
|
11
|
Украина
|
0
|
8
|
Грузия
|
1
|
7
|
Албания
|
-2
|
7