Сумасшедшая развязка в Лиге наций: Украина обошла Грузию и может попасть в дивизион А

Украина обошла Грузию и может попасть в дивизион А Лиги наций

Последний тур все перевернул.

Дивизион В — самый запутанный в этом сезоне Лиге наций, а наиболее интересная ситуация перед последним туром сложилась в группе 1: все команды вышли на финишную прямую с примерно одинаковым количеством очков.

Положение команд в группе 1 дивизиона B перед 6-м туром:

Сборная Разница мячей Очки Чехия 0 8 Грузия 2 7 Албания -1 7 Украина -1 5

Перед стартовым свистком в играх Албания — Украина и Чехия — Грузия прикидывали большое количество сценариев. При этом не было ни одного, в котором Украина напрямую выходит в дивизион А. А со стыками только единственный — в нем команде Сергея Реброва нужно было брать 3 очка и ждать осечки грузин (поражения или хотя бы ничьей).

У Грузии все было гораздо проще — для прямого выхода в элиту требовалась победа над Чехией, а также ничья или поражение Албании в матче с украинцами. По личным встречам у них паритет, поэтому при равенстве очков в ход идет разница мячей — и перед финальным туром она была лучше у кавказской команды.

Украине помогли быстрые голы

Ребров выпустил атакующий состав с Яремчуком в роли единственного центрфорварда, а также Мудриком и Гуцуляком на флангах. Зинченко и Судаков играли высоко, очень часто оказываясь у пределов штрафной сборной Албании.

Украинцы довольно быстро ушли в отрыв и забили два мяча в первые 10 минут. Отличились Зинченко и Яремчук.

Второй тайм получился не таким событийным, однако хозяева боролись до последнего. На 75-й минуте они получили право пробить пенальти — Байрами уверенно переиграл Трубина. На большее албанцев не хватило, Украина победила со счетом 2:1.

Хвича не затащил

У Грузии в старте появились все главные звезды, которые выстрелили на Евро-2024 — Мамардашвили, Кварацхелия и Микаутадзе. Но начало матча выдалось провальным. Коллектив Вилли Саньоля проигрывал 0:2 уже к середине первой 45-минутки после голов Шульца и Гложека.

Во второй половине встречи включился Микаутадзе — Жорж здорово пробил в одно касание после передачи Какабадзе. Зацепить хотя бы ничью у Грузии не получилось. Хвича был активен, но забить так и не сумел. Чехия одержала победу — 2:1.

Что в итоге?

После шести туров Чехия с 11 очками заняла первое место, обеспечив себе повышение на следующий сезон Лиги наций. На вторую строчку забрались украинцы (8 баллов), заработав право участвовать в стыках за путевку в элиту. Им предстоит сыграть с одной из команд, занявших третье место в дивизионе А.

Занявшая третью позицию Грузия (7 очков) попытается сохранить место в лиге B , сыграв в переходных матчах с командой со второго места в группе дивизиона С. Албания замкнула квартет (7 баллов), ее ждет понижение в классе.

Итоговое положение команд в группе 1 дивизиона B