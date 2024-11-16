У Роналду сумасшедший гол и пачка рекордов, Испания выиграла группу, Сербия отправила Швейцарию в лигу В

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Испанское совершенство и провал Якина

Лига А

Испания играла не только без травмированного Ямаля, но и без чистого центрального нападающего, что не свойственно Луису де ла Фуэнте. А Дания, которая стартовала в Лиге наций с экстренно назначенным и.о. главного тренера Ларсом Кнудсеном, наконец-то получила полноценного рулевого. Им стал 46-летний Брайан Ример — экс-помощник Томаса Франка в «Брентфорде», который получил опыт самостоятельной работы в «Андерлехте».

«Алой гвардии» снова нужно переучиваться, тогда как «Красная фурия» хороша во всех сочетаниях. Исполнявший роль ложной «девятки» Айосе Перес едва не открыл счет, попав в каркас ворот, после чего датскую оборону раскатали, словно на тренировке. Герой финала Евро-2024 Ойярсабаль, которого явно вдохновляла капитанская повязка, буквально закатил мяч в ворота с передачи Переса. Одноклубник Захаряна по «Реал Сосьедад» — теперь лучший снайпер Испании в 2024 году с шестью точными ударами.

Наигравший на гол Перес своего тоже добился, уже после перерыва получив образцовую передачу от Дани Ольмо.

Дания на фоне чемпионов Европы выглядела обреченной вплоть до появления на поле Исаксена, который начал с попадания в штангу, а потом подкараулил авантюрный пас Фабиана Руиса к своим воротам и опередил Райю. Оказывается, даже на испанском солнце есть пятна. Впрочем, светило все равно сияет ярко. Первое место в группе гарантировано, а в национальной команде дебютировал новый вундеркинд — полузащитник «Барселоны» Касадо.

Швейцарии, чтобы уйти с последнего места, требовалось не просто обыграть сербов, а со счетом, который давал бы преимущество по личным встречам. Между тем Сербия в октябре выиграла у команды Мурата Якина 2:0, и в Цюрихе у нее была возможность не форсировать события. Хотя такая игра таит в себе риск, ведь один эпизод может все изменить. И в первом тайме у хозяев мог дважды отличиться Амдуни, но один его удар остановил голкипер, а потом форвард не смог подстроиться под отскок мяча в площади ворот, попав в перекладину.

Второй тайм — время вратарей. Первым себя показал Кобель, остановивший пенальти в исполнении лучшего снайпера сербов Митровича. Кипер «Боруссии» улетал в угол, но сумел отбить пущенный по центру мяч ногой. Только, кажется, ему было проще, чем Петровичу. Тот уже лежал на газоне, и все равно сумел среагировать на удар невезучего Амдуни, который расстреливал ворота с нескольких метров. И все же швейцарский форвард развернул удачу в свою сторону, когда после скидки Фройлера по крутой траектории попал в дальний угол.

Швейцарцы побежали забивать так нужный им второй гол и получили убийственную контратаку с пасом Влаховича на сравнявшего счет Терзича. Бывший тренер «Спартака» Мурат Якин вылетает в лигу В по итогам матча, в котором за гостей сыграл защитник красно-белых Бабич. Для Сербии все решится в домашней игре с Данией, где победа откроет путь в плей-офф, а другой результат отправит в стыки — бороться за выживание.

Дивизион А. Группа 4

И В Н П М О 1. Испания 5 4 1 0 10-2 13 2. Дания 5 2 1 2 7-5 7 3. Сербия 5 1 2 2 3-6 5 4. Швейцария 5 0 2 3 4-11 2

18 ноября. Сербия — Дания, Испания — Швейцария.

Шотландцы обострили интригу

Польша играла в Порту без Левандовски, но вполне себе смело. И очень показательно, что по итогам первого тайма все желтые карточки оказались португальскими. Бруну Фернандеш теперь пропустит заключительный тур из-за дисквалификации, а едва ли не самый яркий момент — демарш Криштиану Роналду перед перерывом. Пытаясь переправить мяч в ворота, он сам влетел в защитника, но так эмоционально требовал пенальти, что получил от судьи «горчичник». В отличие от бразильца Даронко, который накануне решил не замечать эмоциональный взрыв Месси, литовец Румшас не поддался звездной магии.

Будем считать, что это по-хорошему завело Португалию, и во второй половине игра поменялась кардинально. Давление хозяев усилилось, а сломал поляков первый же гол в исполнении Рафаэла Леау, который забил головой с изумительной подачи Нуну Мендеша. После этого на поле была одна команда, которая словно давала концерт по заявкам. С сумасшедшим ударом Бруну Фернандеша с дальней дистанции и, конечно, бенефисом Роналду. Реализовав 170-й пенальти в карьере, Криш стал лучшим снайпером турнира (5 мячей). Потом капитан вывел к воротам расстрелявшего ближний угол Педру Нету, а вишенка на торте — гол великой «семерки» ударом через себя.

Ему точно 39 лет?! Новые рекорды напоминают о возрасте, потому что никто в 39 лет и 9 месяцев не делал дублей на уровне сборных и не забивал за год 7 мячей. А еще теперь Роналду самый побеждающий футболист в истории национальных команд. Победа, подарившая Португалии первое место в группе, 132-я в карьере форварда, который превзошел своего бывшего партнера по «Реалу» Серхио Рамоса.

На игру в Глазго повлияло удаление Петера Сучича в концовке первого тайма, хотя его фол точно не тянул на вторую желтую карточку. Впрочем, Хорватия могла склонить чашу весов в свою пользу даже в меньшинстве, но Пашалич промахнулся после прекрасного паса Модрича. А в концовке ударом с подбора решающий гол забил лидер шотландцев Макгинн. Теперь его команда определит неудачника группы в очном споре с Польшей. «Шашечным» же для сохранения второго места нужно не проиграть Португалии.

Дивизион А. Группа 1

И В Н П М О 1. Португалия 5 4 1 0 12-4 13 2. Хорватия 5 2 1 2 7-7 7 3. Польша 5 1 1 3 8-14 4 4. Шотландия 5 1 1 3 5-7 4

18 ноября. Хорватия — Португалия, Польша — Шотландия.

Белорусам нужен подвиг на финише

Лига С

Белоруссию снова спасал голкипер минского «Динамо» Лапоухов, который начал турнир с трех сухих матчей. Но не сказать, что североирландцы нагружали его столь же интенсивно, как в первом круге. Все, впрочем, изменили стандарты хозяев. Первое взятие ворот состоялось после корнера, когда опытный Мартынович не успел за Баллардом. А подача со штрафного увенчалось попаданием в руку стоявшего в «стенке» защитника и привела к назначению пенальти. Первое поражение белорусов отбросило их на третье место. Чтобы стать вторыми и попасть в переходные матчи, нужно побеждать на выезде Болгарию.

Дивизион С

Группа 2

Кипр — Литва — 2:1 (Кастанос, 18. Ционис, 63 — Гинейтис, 47).

Румыния — Косово — 0:0.

И В Н П М О 1. Румыния 5 4 1 0 11-2 13 2. Косово 5 3 1 1 9-4 10 3. Кипр 5 2 0 3 3-11 6 4. Литва 5 0 0 5 4-10 0

18 ноября. Косово — Литва, Румыния — Кипр.

Группа 3

Люксембург — Болгария — 0:1 (Краев, 23).

Северная Ирландия — Белоруссия — 2:0 (Баллард, 50. Д.Чарльз, 62, с пенальти).

И В Н П М О 1. Северная Ирландия 5 3 1 1 9-1 10 2. Болгария 5 2 2 1 2-5 8 3. Белоруссия 5 1 3 1 2-3 6 4. Люксембург 5 0 2 3 1-5 2

18 ноября. Болгария — Белоруссия, Люксембург — Северная Ирландия.

Дивизион D

Группа 1

Сан-Марино — Гибралтар — 1:1 (Нанни, 90+1, с пенальти — Уокер, 11, с пенальти).

И В Н П М О 1. Гибралтар 4 1 3 0 4-3 6 2. Сан-Марино 3 1 1 1 2-2 4 3. Лихтенштейн 3 0 2 1 2-3 2

18 ноября. Лихтенштейн — Сан-Марино.