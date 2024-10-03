Мбаппе не вызвали в сборную из-за травмы. В среду он играл против «Лилля»

Килиан не до конца восстановился.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку сборной Франции на октябрьские матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии. Футболисту дали время восстановиться от травмы, хотя в среду он играл в Лиге чемпионов против «Лилля».

Поберегли лидера

Тренер французов Дидье Дешам объяснил невызов Мбаппе травмой: Килиан пропустил игру «Реала» 29 сентября, но уже спустя два дня отыграл чуть больше получаса в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1).

По словам специалиста, футболисту требуется время, чтобы окончательно вылечиться. Изначально он получил повреждение 24 сентября.

«Я разговаривал с Килианом о его ситуации, которая все еще неопределенная, даже несмотря на выход на поле в среду, — приводит слова Дешама RMC Sport. — В субботу у него матч, но все еще остаются вопросы. У Килиана есть небольшая проблема, ничего серьезного, но ему требуется лечение для полного восстановления. Я здесь не для того, чтобы рисковать, вот почему его не будет. Нет никаких опасений по поводу обязательств Мбаппе, я несколько раз обсуждал это с ним. Судя по тому, что он сказал, Килиан был не в лучшем психологическом состоянии во время нашей последней встречи. По сути, он играет без предсезонной подготовки, он был не в лучшей форме».

Фото Global Look Press

Что за травма у Мбаппе

Килиан повредил двуглавую мышцу бедра левой ноги в конце матча седьмого тура ла лиги с «Алавесом» (3:2). Изначально сообщалось, что француз пропустит до трех недель, однако уже спустя одну он попал в заявку на игру Лиги чемпионов с «Лиллем» и появился на поле во втором тайме.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти отмечал, что восстановление Мбаппе прошло быстро, но его появление на поле случится только при условии отсутствия риска для здоровья.

Вероятно, возвращение оказалось все же преждевременным.

Мбаппе, вышедший на замену на 57-й минуте игры, не нанес ни одного удара по воротам соперника. Подобное случилось с ним впервые за 10 матчей в составе «Реала» во всех турнирах.

Теперь Килиан не попал в заявку сборной и может пропустить ближайшую игру чемпионата Испании — 5 октября мадридцы сойдутся с «Вильярреалом». О вероятном отсутствии Килиана в этой игре сообщило французское медиа L'Equipe.

Фото Global Look Press

Как Мбаппе играет в этом сезоне

Француз подписал контракт с «Реалом» этим летом, перейдя свободным агентом после шести лет в «ПСЖ». В 10 матчах во всех турнирах Мбаппе отличился семь раз, однако сразу три мяча оформил с пенальти.

Параллельно Килиан судится с бывшим клубом, который задолжал ему 55 миллионов евро. По информации L'Equipe, 15 октября дело рассмотрит объединенный апелляционный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.