Доннарумма в 25 проведет 70-й матч за сборную Италии. Реально ли догнать рекордсмена Буффона?

Джанлуиджи строит большую карьеру.

Совсем скоро, вечером 14 ноября, сборная Италии под руководством экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти сыграет в Брюсселе в рамках Лиги наций против команды бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско, возглавляющего сборную Бельгии.

Место в воротах и капитанская повязка достанутся 25-летнему Джанлуиджи Доннарумме — тому самому, с которым в «ПСЖ» конкурирует Матвей Сафонов. Спаллетти особо подчеркнул накануне, что доверяет своему основному голкиперу и видит в воротах только Доннарумму. Даже на фоне риска, что при получении голкипером желтой карточки тот пропустит последний и самый важный поединок в группе — против Франции.

Сегодня Джанлуиджи проведет свой 70-й матч в национальной сборной и догонит по этому показателю легендарного Сандро Маццолу: кстати, колумнисту «СЭ» на чемпионате мира-2006 на днях исполнилось 82 года, с чем его и поздравляем! Дебют Доннаруммы в «Скуадре адзурре» состоялся 1 сентября 2016 года — в 17 лет 6 месяцев и 4 дня. Тогда основным голкипером сборной Италии был еще старина Джанлуиджи Буффон, а командой руководил тренер-недоразумение по фамилии Вентура.

В тот вечер Италия проиграла в Бари товарищеский матч Франции (1:3), а молодой Джиджи заменил в перерыве опытного Джиджи при счете 1:2. Из той команды, которая затем не попала на чемпионат мира в России, сегодня в сборной Италии нет ни одного игрока, кроме Доннаруммы. Любопытно, что свой первый гол в сборной Италии он пропустил от своего будущего партнера по «ПСЖ»: для защитника Курзава тот мяч стал единственным за 13 матчей в футболке сборной Франции.

На скамейке запасных «Скуадры адзурры» Доннарумму сегодня вечером будут страховать 28-летний Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма» и 27-летний Алекс Мерет, представляющий «Наполи». В отличие от Сафонова в «ПСЖ», эти двое (пока) не выглядят в глазах тренера сборной Италии реальными конкурентами для Доннаруммы. Спаллетти всем видом показывает, что пост номер один сомнений у него не вызывает.

Лучано Спаллетти. Фото Global Look Press

Тут надо понимать еще один важный аспект. В сборной Италии исторически существует железное правило: капитаном является игрок, у которого больше всех матчей за национальную команду. Сегодня таким человеком является именно Доннарумма. Не поставить его — значит не просто поменять одного вратаря на другого, но и убрать в запас капитана, то есть самого заслуженного футболиста. Лучано Спаллетти, который перестраивает команду после провального Евро-2024, точно не нужны такие резкие движения по отношению к одному из главных героев Евро-2020. Так что мудрый Лучано будет до последнего верить, что Джиджи не заставит его принимать рискованное решение: оно может стать сильным психологическим ударом для вратаря, который призван долгие годы выступать в роли первого номера.

Кстати говоря, Доннарумма уже давно и уверенно вошел в тройку вратарей, которые чаще других носили капитанскую повязку в сборной Италии за всю ее столетнюю с хвостиком историю. У четырех голкиперов всего по одному матчу в роли капитана, у известного в прошлом Джанлуки Пальюки — 2. Звезда Италии 30-х годов прошлого века, чемпион мира-1934 Джанпьеро Комби надевал повязку пять раз, дальний родственник Джанлуиджи Буффона Лоренцо Буффон — шесть. У Доннаруммы сегодня будет 20-й матч в роли капитана. Впереди — только две легенды, два чемпиона мира, Буффон и Дино Дзофф.

Буффон, дебютировавший за «Скуадру адзурру» на московском стадионе «Динамо», и вовсе является абсолютным лидером в истории сборной Италии по числу матчей, которые он провел за нее в роли капитана. Таких набралось целых 80! У Дзоффа — 59 и общее пятое место в истории. Между двумя легендарными голкиперами расположились три игрока обороны: обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро (79 матчей), один из лучших защитников в истории мирового футбола Паоло Мальдини (74), один из столпов легендарного «Интера» Джачинто Факкетти (70).

Фото «СЭ»

У пятерки лидеров серьезный отрыв от шестого места — там тоже расположился защитник, чемпион мира-1982 Джузеппе Бергоми. У него 33 матча в ранге капитана сборной. В ближайшие два года Доннарумма вполне способен догнать экс-звезду «Интера», ну а дальше уже двигаться в сторону Дзоффа. Как бы то ни было, уже сейчас 25-летний Джиджи, имеющий в активе победу на Евро-2020 и звание лучшего игрока этого турнира, является частью великой истории сборной Италии. Если Сафонову удастся потеснить в «ПСЖ» такую серьезную фигуру, то это будет исключительным успехом и для Матвея, и для всей российской вратарской школы.