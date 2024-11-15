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Сегодня, 01:15

Усиленные меры безопасности не помогли. Фанаты в футболках сборной Франции напали на израильтян во время матча Лиги наций

Сборные Франции и Израиля не забили голов
Егор Сергеев
Фанаты сборной Франции на матче с Израилем.
Фото Reuters
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Случилось то, что ожидалось.
Лига наций A. Группа 2
14 нояб, 22:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
0:0
Израиль

Матч дивизиона А Лиги наций между сборными Франции и Израиля был омрачен инцидентом на трибунах стадиона «Стад де Франс». Усиленные меры обеспечения безопасности, а также присутствие высокопоставленных чиновников на арене не помогли.

Что произошло

Все началось еще перед стартовым свистком — болельщики освистали гимн Израиля. А на 17-й минуте фанаты в футболках сборной Франции ворвались на сектор гостей, где находились примерно 50 человек. Возникла стычка, но стюардам и сотрудникам правопорядка удалось погасить конфликт и не дать ему перерасти в массовые беспорядки.

Затем израильтяне, присутствовавшие в этой части стадиона, скандировали: «Освободите заложников, освободите заложников!» Правоохранители заняли места рядом с ними, чтобы предотвратить еще одно нападение. После нескольких напряженных минут снова наступила тишина.

Конфликт ожидали

Перед игрой сообщалось, что французская полиция предпримет усиленные меры обеспечения безопасности, учитывая события, случившиеся в Амстердаме 7 ноября в день встречи Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Тогда проживающие в Нидерландах выходцы с Ближнего Востока организовали серию избиений израильтян после того, как в соцсетях было распространено видео, как те срывают флаг Палестины с одного из домов, а потом сжигают его.

На матч Франция — Израиль власти выделили 4 тысячи силовиков. У стадиона припарковали белые фургоны спецотрядов французской полиции по подавлению протестов. Мотоотряды и спецназ группами по 10-20 человек дежурили по всему периметру «Стад де Франс». У поля установили металлические решетки с шипами, чтобы предотвратить проникновение болельщиков, а первые семь рядов запретили занимать.

Игра прошла при рекордно низкой явке болельщиков. Реализовали 20 тысяч билетов, при этом визуально на трибунах зрителей было меньше.

Доменико Тедеско, Лучано Спаллетти, Дидье Дешам. Бельгия — Италия, Франция против Израиля. Онлайн-трансляция матчей Лиги наций УЕФА

Игру призывали отменить, но в итоге на нее приехал Макрон

В начале ноября во Франции появилась петиция с требованием отменить игру с Израилем. Ее авторы также призывали ФИФА забанить израильскую федерацию футбола. Требование поддержал член парламента от левой «Непокоренной Франции» Луи Боярд.

«Устав ФИФА гласит, что федерации должны уважать всеобщие права человека. У нас уже было несколько случаев отстранения России, Белоруссии, ЮАР... Почему бы нам не сделать то же самое с Израилем? Все творится у нас на глазах, невозможно продолжать вести себя так, как будто ничего не происходит», — заявил Боярд RMC Sport.

Фото AFP

Петиция набрала больше 5 тысяч подписей и вызвала широкий резонанс во Франции. О ней высказались, в том числе, и местные власти.

«Я понимаю, что люди могут быть возмущены происходящим. Но я считаю, что события на Ближнем Востоке слишком серьезны. И их нельзя решить петицией. Стигматизировать государство — это не способ защитить гражданское население», — заявила депутат Матье Лефевр журналистам.

В итоге матч все-таки состоялся. Его посетил президент Франции Эммануэль Макрон, экс-лидеры государства Франсуа Олланд и Николя Саркози, а также глава МВД Бруно Ретайо и премьер Мишель Барнье.

По информации «СЭ», глава израильской «Общей службы безопасности» (контрразведки — Прим. СЭ ) Ронен Бар Шабак также прибыл в Париж и лично контролировал чрезвычайные меры безопасности, предпринятые местными и израильскими службами.

Фото Reuters

Как закончился матч

Франция и Израиль сыграли вничью со счетом 0:0. «Трехцветные» с десятью очками занимают вторую строчку в таблице группы 2 дивизиона А. Израильтяне находятся на последнем, четвертом месте с одним баллом. Лидирует в квартете Италия (13 очков), на третьей позиции идет Бельгия (четыре балла).

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Франции по футболу

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