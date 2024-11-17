Голевой рекорд Германии, Молдавии обеспечил повышение чудо-гол воспитанника «ПСЖ», Азербайджан провалился с Фернанду Сантушем

Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

11:0 в пользу фаворитов

Лига А

Германия спокойно решила два вопроса — обеспечила себе первое место и отправила Боснию в лигу В. Немцы добились крупного счета к перерыву, забивая на любой вкус. Внешне хрупкий Мусиала, замкнув подачу Киммиха, постепенно приучает к своим голам со «второго этажа». Кляйндинст становится все более важной фигурной в команде Юлиана Нагельсманна, по-хоккейному подправив мяч в угол после дальнего удара Андриха. А Хаверц не только продолжает губить моменты, но и забивает, как после «стеночки» с Вирцем.

Причем на этом немецком фестивале нашлось место подвигу вратаря Бауманна, который не дал забить выходившему один на один Демировичу. Зато гостей вратарь не выручил, что уже после перерыва принесло Вирцу гол со штрафного. Описывать дальнейший процесс избиения аутсайдера не имеет смысла, зато стоит упомянуть о двух эпизодах. Неприятном — в виде травмы Киммиха. И комичном, который обязательно войдет в подборки футбольных курьезов на долгие годы. Казалось, Сане создал партнерам идеальный момент, однако Гнабри до мяча не дотянулся, а Гросс попал в оказавшегося у линии пустых ворот партнера.

Впрочем, и семи голов хватило сразу для двух рекордов. Печального для Боснии, которая так крупно прежде не проигрывала. И позитивного для Германии. 7:0 — самый крупный счет в истории Лиги наций с учетом всех дивизионов. Для немцев это особенно приятно, ведь прежнее достижение, которое делили между собой три сборные, включало унижение Германии испанцами (6:0).

В Амстердаме после обмена яркими атаками все испугались, когда на скамейке гостей стало плохо одному из тренеров — 36-летней венгерской легенде Адаму Салаи. Многие в этот момент вспомнили историю Кристиана Эриксена, но все оказалось не так критично. Бывшего форварда сборной, который завершил карьеру после предыдущего розыгрыша Лиги наций, доставили в госпиталь в стабильном состоянии.

Когда же игра возобновилась, арбитр отправился к монитору и назначил пенальти за попадание мяча в руку венгерскому защитнику. Вегхорст при исполнении 11-метрового был безупречен. Как и Гакпо, который в концовке первого тайма наказал Венгрию за фол на Малене. С игры же красивее всех забил Дюмфрис, который отличается в сборной исключительно во вторых таймах (9 мячей). Нидерланды — в плей-офф, а венграм придется биться в стыках за выживание.

Дивизион А. Группа 3

И В Н П М О 1. Германия 5 4 1 0 17-3 13 2. Нидерланды 5 2 2 1 12-6 8 3. Венгрия 5 1 2 2 3-10 5 4. Босния 5 0 1 4 3-16 1

19 ноября. Босния — Нидерланды, Венгрия — Германия.

Развязка откладывается

Лига В

Турция закрывала все вопросы по повышению в классе победой над главным конкурентом, однако игра команде Винченцо Монтеллы давалось непросто. В первом тайме хозяева избежали гола в свои ворота благодаря микроскопическому офсайду, а стопроцентный момент у противоположных ворот упустил выходивший один на один Юнес Акгюн. Главной же драмой вечера стал промах Керема Актюркоглу, который исполнял пенальти на последних минутах.

Таким образом, развязка в этой группе откладывается до вторника. Чтобы сохранить за собой первое место, Турции достаточно не проиграть в гостях вылетевшей в лигу С Черногории. Уэльсу остается не только надеяться на чудо в виде первого места, но и не упустить вторую позицию, дающую право сыграть в переходных матчах с одной из третьих команд лиги А — для этого нужна как минимум домашняя ничья с Исландией. Если северяне в Кардиффе останутся без победы, им придется сражаться в стыках за выживание с одной из сборных со вторых мест в лиге С.

Дивизион B. Группа 4

И В Н П М О 1. Турция 5 3 2 0 8-3 11 2. Уэльс 5 2 3 0 5-3 9 3. Исландия 5 2 1 2 9-9 7 4. Черногория 5 0 0 5 1-8 0

19 ноября. Черногория — Турция, Уэльс — Исландия.

Ничего не ясно и в квартете, который открыл день игрой Грузии и Украины. Ничья в Батуми стала подарком для Чехии, только воспользоваться им не удалось. Хотя начиналось все в Тиране под диктовку гостей, но, по большому счету, все ограничилось двумя попаданиями в каркас ворот. А это означает, что в самой запутанной группе перед заключительным туром ничего не поменялось. Первое и четвертое место разделяют три очка, поэтому каждый может как пойти на повышение, так и вылететь.

Дивизион В. Группа 1

И В Н П М О 1. Чехия 5 2 2 1 7-7 8 2. Грузия 5 2 1 2 6-4 7 3. Албания 5 2 1 2 3-4 7 4. Украина 5 1 2 2 6-7 5

19 ноября. Албания — Украина, Чехия — Грузия.

Шведы идут на повышение

Лига С

Работа Фернанду Сантуша в Азербайджане — полный провал. В игре, в которой нужно было побеждать с перевесом минимум в два, а желательно в три мяча, хозяева за первый тайм не создали ни одного толкового момента. Более того, в дебюте после атаки Аньера азербайджанцев спас каркас ворот. Давление, желание — все вроде бы было, однако конкретика появилась только во втором тайме. Где-то, как при красивом ударе Кокчу с разворота, выручал вратарь. В других эпизодах не хватало точности или удачи, как в эпизоде с попаданием в штангу.

Ничья означает, что поднявшаяся по итогам прошлого розыгрыша в лигу С Эстония сохранила прописку в третьем по статусу дивизионе. Даже если случится чудо, и Азербайджан победит в Швеции, прибалты при равенстве очков имеют преимущество по личным встречам. Вдобавок ко всему команда Сантуша с высокой долей вероятности вылетит, как одна из двух худших сборных из числа занявших четвертые места. За тур до финиша увереннее всех среди аутсайдеров чувствует себя набравшая 4 очка Латвия. Два балла у Люксембурга, один у Азербайджана и ноль очков и шансов на спасение у Литвы.

Судьба первого места решалась в очном споре лидеров, и довольно быстро можно было начинать вечную дискуссию о цене момента в таких играх. Суслов из перспективной позиции промахнулся, а в ответ в похожей ситуации Дьекереш образцово пробил в угол. Потом, правда, роли поменялись. В неудачника превратился Дьекереш, на что голом с подбора ответил словацкий защитник Ханцко. Впрочем, после перерыва шведский суперснайпер сказал свое слово и вернул должок за голевой пас легко разобравшемуся с обороной гостей Исаку. Швеция поднялась в лигу В, а словаки могут сделать то же самое в стыках.

Дивизион С. Группа 1

И В Н П М О 1. Швеция 5 4 1 0 13-4 13 2. Словакия 5 3 1 1 9-5 10 3. Эстония 5 1 1 3 3-8 4 4. Азербайджан 5 0 1 4 3-11 1

19 ноября. Словакия — Эстония, Швеция — Азербайджан.

Сделано в «ПСЖ»

Лига D

Побеждай в Андорре — и ты в лиге С. Просто на бумаге, а насколько это бывает сложно, мы прекрасно помним по отбору на Евро-2008. Вот и Молдавия, владея преимуществом, в первом тайме так и не нашла путей доставки мяча в ворота соперника. По ходу второй половины мяч буквально метался по штрафной, а в итоге команда Сергея Клещенко все же забила в удивительном для такой игры стиле. В добавленное время в быстрой контратаке! Ее героем стал обладатель трех паспортов (молдавского, румынского и французского) Постолаки, который в детстве переехал с семьей во Францию и окончил там академию «ПСЖ». Вот она — школа, позволившая пройти нескольких защитников и отправить мяч впритирку со штангой! В этот момент на поле находился отыгравший полный матч спартаковец Рябчук, а хавбек «Факела» Моцпан была заменен на 77-й минуте.

Дивизион C. Группа 2

И В Н П М О 1. Молдавия 4 3 0 1 5-1 9 2. Мальта 3 2 0 1 2-2 6 3. Андорра 3 0 0 3 0-4 0

19 ноября. Мальта — Андорра.