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Грузия триумфально вернулась домой и раздавила Чехию. Болельщики смотрели матч даже с деревьев

Сборная Грузии разгромила Чехию в матче Лиги наций УЕФА
Артемий Кутейников
Корреспондент
Грузия — Чехия (4:1). Радость грузинских футболистов.
Фото Reuters
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Для грузин чемпионат Европы будто бы продолжается.
Лига наций B. Группа 1
07 сент, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
4:1
Чехия

Сборная Грузии роскошно провела первую игру группы 1 дивизиона В Лиги наций против Чехии — оформила разгромную победу (4:1) и на время возглавила непростой квартет, где еще находятся Украина и Албания.

Звезды Евро снова зажгли

Матч с Чехией вызвал гигантский ажиотаж в Тбилиси: это была первая игра сборной Грузии после Евро-2024, на котором она добралась до плей-офф, поэтому болельщики особо ждали эту игру. Все 22 тысячи билетов были распроданы всего через час после поступления в продажу. Неудивительно, что люди даже взбирались на деревья, растущие вокруг стадиона имени Михаила Месхи.

Болельщик сборной Грузии наблюдает за матчем с дерева.
Фото Соцсети

Лидер грузинской команды Хвича Кварацхелия разогнал игру на 33-й минуте — реализовал 11-метровый, который сам же и заработал. Больше до перерыва команда Вилли Саньоля не забивала, зато на второй тайм вышла по-настоящему заряженной и в промежутке с 53-ю по 66-ю минуту заколотила сразу три мяча.

Второй мяч в эффектном стиле уложил Георгий Чакветадзе: стартовал с мячом на своей половине и в скоростном прорыве без сопротивления добрался практически до площади ворот, откуда расстрелял голкипера чехов Матея Коваржа. Голевую передачу записали на Хвичу, который в 34 матчах за сборную набрал уже 24 результативных действия.

Спустя несколько минут Жорж Микаутадзе замкнул навес с левого фланга и сделал счет 3:0 — в последних шести матчах за сборную у форварда «Лиона» 6 очков по системе «гол плюс пас». Четвертый мяч грузин еще через три минуты уложил Георгий Кочорашвили и отпраздновал взятие ворот в стиле Железного человека.

Чехи ответили лишь одним точным ударом на 80-й минуте — постарался Лукаш Калвах.

4:1 — увереннейшая победа грузин. Напомним, что на Евро они с чехами сыграли вничью 1:1, но, в отличие от соперников, вышли из группы.

Приз для Микаутадзе

Микаутадзе эволюционировал в знаковую фигуру для сборной Грузии еще на Евро-2024 — в Германии нападающий удивил всех тремя забитыми мячами, которые позволили ему стать одним из шести лучших бомбардиров турнира. Приз только сейчас доехал до Жоржа, летом сменившего «Мец» из второго дивизиона Франции на «Лион».

Жорж Микаутадзе.
Фото Скриншот трансляции

«Моя сильная сторона — это завершение, — оценивал сам себя нападающий. — Дриблинг, ускорение и удары: вот что у меня хорошо получается, это мои главные качества. Я занимаюсь их развитием с детства. Я привык играть на позиции «девятки», появляться перед воротами, создавать моменты и бить».

10 сентября Грузия встретится на выезде с колкой Албанией. Чехия в тот же день сойдется с Украиной.

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Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по хоккею

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