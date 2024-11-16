Украина близка к вылету из второго дивизиона.

Сборные Грузии и Украины сыграли вничью (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

Команды бились под сильнейшим ливнем

В день игры в Батуми зарядил ливень — игроки вымокли спустя несколько минут после стартового свистка, но трибуны все равно были переполнены. Люди на стадионе шумели и звучно подгоняли Грузию.

Мощный дождь немного повлиял на газон — футболисты нередко скользили. На 13-й минуте защитник Николай Матвиенко из-за этого едва не упустил Хвичу Кварацхелию — подстраховал партнер. А чуть позже Георгий Судаков потерял равновесие и опасно влетел в ноги соперника — обошлось без травмы.

Хозяева пропустили уже на седьмой минуте — экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота после прострела Михаила Мудрика с левого фланга. Быстрый гол позволил украинцам отдать мяч сопернику и сконцентрироваться на контратаках — они открыли счет как раз благодаря реактивному выпаду. Однако острых моментов у ворот Георгия Мамардашвили практически не возникало — в первые 45 минут гости нанесли лишь два удара.

Грузины владели мощным территориальным превосходством — закончили первый тайм с 59 процентами владения мячом. Однако атаки часто натыкались на плотную оборону: чтобы ее избежать, приходилось навешивать, с чем тоже справлялись защитники.

Под конец тайма Украина все же вымучила еще один шанс: Мудрик ворвался в штрафную, но не переиграл Мамардашвили. Удар пытался накрыть и защитник Лука Лочошвили — бросился под мяч и в полете столкнулся с голкипером, получив повреждение, но вскоре вернулся на поле.

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия (справа) против украинца Александра Зубкова. Фото Reuters

Мамардашвили спас Грузию

После перерыва «крестоносцы» вернулись на поле заряженными — трибуны мощно поддерживали, но игровой импульс продержался не очень долго. Хозяева так же много владели мячом, периодически подбирались к воротам Анатолия Трубина, но все еще с трудом выжимали моменты. Однако с приближением финального свистка оборона Украины становилась все проходимее — возможно, у гостей заканчивались силы, все-таки большую часть матча они действовали вторым номером.

Встряска произошла на 62-й минуте. Сначала Хвича около чужой штрафной на дриблинге продрался с левого фланга к центру и пробил — мяч по изящной дуге влетел в перекладину. Украинцы мгновенно ответили контратакой. Мудрик снова прорвался на скорости по левому флангу и прострелил к вратарской — точно на Артема Довбика. Форвард «Ромы» пробил в касание, но с нескольких метров запустил мяч выше ворот.

После этого игра оживилась — трибуны взорвались очередной волной поддержки, а грузины увеличили скорость атак. Важным событием стал выход Жоржа Микаутадзе на 68-й минуте — лучший бомбардир Евро-2024 сразу же получил неплохой шанс отличиться. Мяч прилетел к форварду на левом фланге штрафной, и Жорж моментально пробил — совсем немного не попал в дальний угол.

Зато Микаутадзе оказался точен на 77-й минуте, добив в мяч в пустые ворота после удара головой Георгия Кочорашвили. Трубин остался на газоне после спасения, чем воспользовался Жорж. Сравняв счет, грузины усилили давление — много на себя брал Хвича, против которого постоянно действовало сразу несколько соперников. Однако ближе к взятию ворот оказались украинцы — в компенсированное время ускакали в контратаку и дважды били из штрафной. Мамардашвили фантастически отыграл на линии и потушил выстрелы Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко с близкого расстояния.

Вратарь Георгий Мамардашвили спасает сборную Грузии в концовке матча. Фото Reuters

Как команды выступают в Лиге наций

Упущенные три очка — проблема для Украины. Команда в пяти турах набрала пять очков и расположилась на последней строчке в группе. Грузия заработала семь баллов и временно возглавила квартет — до игры Албании и Чехии. 19 ноября «крестоносцы» закроют сезон Лиги наций выездом к чехам, а украинцы сыграют в гостях у Албании.