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Сегодня, 12:15

Жест «албанского орла», заряды «Сербия, Сербия!» Матч Румынии и Косово в Лиге наций закончился скандалом

Сборная Косово ушла с поля из-за кричалок в поддержку Сербии в матче Лиги наций
Егор Сергеев
Фанаты сборной Румынии на матче с Косово в Лиге наций.
Фото Reuters
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Лига наций C. Группа 2
15 нояб, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Косово

Матч предпоследнего тура Лиги наций между сборными Румынии и Косово в Бухаресте завершился очередным скандалом. Из-за поведения болельщиков хозяев игру сначала приостановили, а затем и вовсе окончательно прервали. И что будет дальше, пока не ясно.

Что произошло

Футболисты Косово по ходу встречи жаловались на поведение местных фанатов. На трибунах также заметили сербский флаг. В компенсированное время между игроками произошла стычка, а болельщики Румынии начали скандировать «Сербия, Сербия!» и бросать посторонние предметы на поле.

Впрочем, имели место и провокации среди гостей, так как их защитник Люмбард Делова продемонстрировал скандальный жест «албанского орла».

В итоге сборная Косово в полном составе покинула поле в знак протеста, а хозяева ненадолго остались, дожидаясь решения главного арбитра. Матч прервали почти на час, а затем полностью остановили. На тот момент счет был 0:0.

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Не первый скандал в матчах этих команд

Все началось с оскорблений румын в гостевой встрече в июне 2023-го. А в сентябре того же года матч отборочного турнира чемпионата Европы между сборными был прерван почти на час из-за вывешенного румынскими фанатами баннера «Косово — это Сербия».

Через год апелляционный комитет УЕФА принял решение оштрафовать Федерацию футбола Косово за беспорядки на трибунах во время первой игры с командой Румынии в рамках Лиги наций. Болельщики косоваров выбегали на поле, кидали посторонние предметы, использовали пиротехнику, шумели во время исполнения гимнов и блокировали проходы на трибунах. В связи с этим федерация должна была выплатить 51 тысячу евро.

Фото Reuters

Интрига в группе

После недоигранного матча в Бухаресте в группе 2 Лиги сложился любопытный расклад, ведь Косово нужно было выигрывать 3:0, чтобы включиться в гонку за первое место. И теоретически можно получить техническую победу с таким счетом, если УЕФА признает: встречу прервали по вине Румынии. Также возможен вариант получить поражение 0:3. И это даст шанс Кипру попасть со второго места в переходные матчи.

Сборная Румынии перед этим противостоянием занимала первое место в группе, выиграв все четыре матча и набрав 12 очков. Команда Косово (9 очков) после четырех туров располагалась на второй позиции. Кипр (6 очков), идущим третьим, практически отправил Литву в дивизион D. Крайне маловероятным видится расклад, при котором прибалты наберут очки в Косово, а с нулем в таблице они точно окажутся в числе вылетающих двух худших сборных с четвертых мест.

Лига наций УЕФА
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу

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